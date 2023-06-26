Пожилая уборщица в Гилевской роще не пускает тюменцев в туалет и оскорбляет их

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Местный житель сообщил, что на часах было 21.50, между тем общественные туалеты в парке работают до 23.00.
«Слышу, доносятся крики оттуда, подхожу, а там бабка не пускает людей в туалет, потому что ей убираться за ними потом надо, и забирает туалетную бумагу», — рассказал очевидец в паблике «ЧС Тюмень».
В комментариях под постом тюменцы поделились, что также сталкивались с агрессивным поведением этой женщины.
«Ой, мы тоже на неё вчера попали. Она орала на женщину матами», — написала тюменка.
Другая горожанка рассказала, что по вине этой уборщицы в Гилевской роще образуются очереди в туалет, потому что она не разрешает женщинам заходить в мужскую кабинку.
Ранее «Наш город» писал, что одному из туристов очень понравились общественные туалеты в Тюмени, потому что они современные, чистые и удобные.