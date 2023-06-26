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Пожилая уборщица в Гилевской роще не пускает тюменцев в туалет и оскорбляет их

26 июня 2023, 08:21
Фото: 1MI

Тюменцы пожаловались на агрессивную уборщицу в Гилевской роще

Вчерашним вечером тюменец, гуляющий в Гилевской роще, стал очевидцем того, как пожилая уборщица не пустила людей в туалет, потому что не хотела потом после них мыть помещение в позднее время.

Местный житель сообщил, что на часах было 21.50, между тем общественные туалеты в парке работают до 23.00.

«Слышу, доносятся крики оттуда, подхожу, а там бабка не пускает людей в туалет, потому что ей убираться за ними потом надо, и забирает туалетную бумагу», — рассказал очевидец в паблике «ЧС Тюмень».

В комментариях под постом тюменцы поделились, что также сталкивались с агрессивным поведением этой женщины.

«Ой, мы тоже на неё вчера попали. Она орала на женщину матами», — написала тюменка.

Другая горожанка рассказала, что по вине этой уборщицы в Гилевской роще образуются очереди в туалет, потому что она не разрешает женщинам заходить в мужскую кабинку.

Ранее «Наш город» писал, что одному из туристов очень понравились общественные туалеты в Тюмени, потому что они современные, чистые и удобные.

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