Пожилая уборщица в Гилевской роще не пускает тюменцев в туалет и оскорбляет их

Тюменцы пожаловались на агрессивную уборщицу в Гилевской роще

Вчерашним вечером тюменец, гуляющий в Гилевской роще, стал очевидцем того, как пожилая уборщица не пустила людей в туалет, потому что не хотела потом после них мыть помещение в позднее время.