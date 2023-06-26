«Попытки устроить смуту были обречены на провал»: обращение президента России

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
По его словам, гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.
«Была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти. Твердую однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически все российское общество. Всех объединили и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества», — отметил президент.
По словам Владимира Путина, с самого начала событий были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан.
«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. И организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности это понимали. В том числе и то, что пошли на преступные действия, что пошли на раскол страны, которая сейчас противостоит колоссальной угрозе», — подчеркнул президент.
По словам Путина, организаторы мятежа, предав свою страну и народ, предали и тех, кого втянули в это преступление, толкали их под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода братоубийства хотели враги России, неонацисты в Киеве и их западные покровители.
«Хотели, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном итоге проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Но просчитались. Благодарю еще раз всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, сотрудников спецслужб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование падших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — заявил Путин.
Также президент отметил, что большинство бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» — это патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя.
«С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать „большой крови“. Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент поблагодарил бойцов ЧВК «Вагнер», которые остановились у последней черты и отметил, что сегодня у военных ЧВК есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким, либо уйти в Белоруссии.
Также Владимир Путин выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад мирное разрешение ситуации. И подчеркнул, что именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли решающую роль — именно это позволило преодолеть сложнейшие испытания для России.