«Попытки устроить смуту были обречены на провал»: обращение президента России

По словам Путина, организаторы мятежа, предав свою страну и народ, предали и тех, кого втянули в это преступление, толкали их под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода братоубийства хотели враги России, неонацисты в Киеве и их западные покровители.