nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:38

Published Сегодня, 01:38

Modified Сегодня, 01:40

Updated Сегодня, 01:40

Изображение материала

Понедельник будет прохладным и дождливым

26 июня 2023, 01:38
Фото: 1MI

Дождь и +15 градусов ожидается в Тюмени 26 июня

Сегодня в областной столице снова дождь, который не прекратится до вечера.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», с утра в Тюмени ожидается + 13 градусов. Слабый дождь будет идти с 11 до 19 часов, днем он усилится, а воздух прогреется до + 15. Ночью столбики термометров покажут всего + 12 градусов.

На протяжении дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4 м/с и порывами до 10 — 11 м/с.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В понедельник на юге региона ветер усилится до 8 — 13 м/с, а его порывы могут достичь 18 м/с.

Ветер до 18 м/с: в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Дожди#Погода в Тюмени#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
Сегодня, 03:46
Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется настоящее лето
Вчера, 05:22
«Весь урожай побило»: в деревне под Тюменью выпал град
Вчера, 10:38
В Тюмени билборды и баннеры очистили от рекламы ЧВК «Вагнер»
Вчера, 12:10
Российские банки резко подняли курс евро и доллара. Сколько стоит валюта в Тюмени?
24 июня 10:50
Конец мятежу. ЧВК «Вагнер» остановила поход на Москву и уезжает в Беларусь
24 июня 20:46