Понедельник будет прохладным и дождливым

По информации сервиса «Яндекс.Погода», с утра в Тюмени ожидается + 13 градусов. Слабый дождь будет идти с 11 до 19 часов, днем он усилится, а воздух прогреется до + 15. Ночью столбики термометров покажут всего + 12 градусов.