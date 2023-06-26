Понедельник будет прохладным и дождливым

Posted Сегодня, 01:38
Published Сегодня, 01:38
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Updated Сегодня, 01:40
По информации сервиса «Яндекс.Погода», с утра в Тюмени ожидается + 13 градусов. Слабый дождь будет идти с 11 до 19 часов, днем он усилится, а воздух прогреется до + 15. Ночью столбики термометров покажут всего + 12 градусов.
На протяжении дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4 м/с и порывами до 10 — 11 м/с.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В понедельник на юге региона ветер усилится до 8 — 13 м/с, а его порывы могут достичь 18 м/с.