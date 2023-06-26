Поезд чуть не врезался в маршрутку №5 в Тюмени. Видео

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в ДТП на трассе Курган — Тюмень пострадали трое детей. По предварительной информации, из-за сильного дождя водитель превысил допустимую скорость. В какой-то момент машина заехала на обочину, её развернуло.