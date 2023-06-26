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Поезд чуть не врезался в маршрутку №5 в Тюмени. Видео

26 июня 2023, 13:00
Фото: Скрин видео car72.ru

В Тюмени маршрутка №5 чуть не столкнулась с поездом. Видео

В областной столице 26 июня маршрутка №5 проехала перед поездом на красный сигнал семафора.

На видео от car72.ru, появившемся в одном из тюменских пабликов, белый автобус решил проскочить железнодорожный состав. На транспортном средстве были номера 72 региона.

«Он же людей возит. Лишить прав», — отметила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Галина Грошева.

Стоит отметить, что сейчас в городе идёт дождь, на дорогах скользко.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в ДТП на трассе Курган — Тюмень пострадали трое детей. По предварительной информации, из-за сильного дождя водитель превысил допустимую скорость. В какой-то момент машина заехала на обочину, её развернуло.

ДТП произошло из-за дождя на трассе Курган — Тюмень: пострадало трое детей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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