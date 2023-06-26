Поезд чуть не врезался в маршрутку №5 в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
На видео от car72.ru, появившемся в одном из тюменских пабликов, белый автобус решил проскочить железнодорожный состав. На транспортном средстве были номера 72 региона.
«Он же людей возит. Лишить прав», — отметила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Галина Грошева.
Стоит отметить, что сейчас в городе идёт дождь, на дорогах скользко.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в ДТП на трассе Курган — Тюмень пострадали трое детей. По предварительной информации, из-за сильного дождя водитель превысил допустимую скорость. В какой-то момент машина заехала на обочину, её развернуло.