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Published Сегодня, 12:44

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«Почему не хотите?»: тюменцам снова предлагают заключить контракт на военную службу

26 июня 2023, 12:44
Фото: 1MI
Тюменцы снова получают звонки с предложением заключить контракт на военную службу

Тюменцы снова получают звонки с предложением заключить контракт на военную службу

Тюменцы рассказывают о том, что им по телефону вновь начали предлагать заключить контракт и отправиться на военную службу.

Мужчины сообщают, что звонящие обращаются к ним по имени отчеству, однако не сообщают о том, из какого ведомства обращаются.

«Звонящий представился Александром, сказал, что хочет предложить мне заключить контракт на военную службу. Я сказал, что мне данное предложение неинтересно, после чего меня спросили: „а почему?““, — рассказал изданию тюменец.

Однако получив короткий ответ на этот вопрос, звонящий вежливо попрощался. Известно, что звонки сегодня поступили многим тюменцам.

«Говорили о хорошем заработке и мужском долге, но после отказа вполне спокойно мирились с отказом», — говорит другой мужчина.
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что и тюменкам предлагают заключить контракт на прохождение военной службы. Вакансия появилась на сайте объявлений.

#Алиса Вернер#Контракт#Контракты#Контрактники#Военная служба#Тюменская область
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