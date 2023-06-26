«Почему не хотите?»: тюменцам снова предлагают заключить контракт на военную службу

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Мужчины сообщают, что звонящие обращаются к ним по имени отчеству, однако не сообщают о том, из какого ведомства обращаются.
«Звонящий представился Александром, сказал, что хочет предложить мне заключить контракт на военную службу. Я сказал, что мне данное предложение неинтересно, после чего меня спросили: „а почему?““, — рассказал изданию тюменец.
Однако получив короткий ответ на этот вопрос, звонящий вежливо попрощался. Известно, что звонки сегодня поступили многим тюменцам.
«Говорили о хорошем заработке и мужском долге, но после отказа вполне спокойно мирились с отказом», — говорит другой мужчина.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что и тюменкам предлагают заключить контракт на прохождение военной службы. Вакансия появилась на сайте объявлений.