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По делу о разводе из-за смены пола назначена апелляция

26 июня 2023, 11:11
Фото: 1MI
Тюменский суд принял апелляцию по делу о разводе из-за смены пола

Тюменский суд принял апелляцию по делу о разводе из-за смены пола

Суд отказал в сохранении брака супругам, один из которых сменил пол.
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Суд

Брак тюменской пары по решению Центрального районного суда. Заявление подавала прокуратура Тюменской области, силовикам поступило заявление мужа, сменившего пол, о смене соответствующей графы в паспорте.

Правозащитник пары отмечал, что решение суда якобы противоречит Семейному кодексу РФ. Вдобавок оба супруга до сих пор желают сохранить брак, а потому и решили до конца бороться за него в суде.

«Сразу после решения о расторжении брака была подана апелляция. Ее в суде приняли, будем ждать заседания», — рассказал источник «Нашего города».
Суд отказал в сохранении брака супругам, один из которых сменил пол
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Ранее «Наш город» сообщал о том, какие основания были у прокуратуры, чтобы подать заявление о расторжении брака тюменцев.

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