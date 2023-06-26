По делу о разводе из-за смены пола назначена апелляция

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Брак тюменской пары по решению Центрального районного суда. Заявление подавала прокуратура Тюменской области, силовикам поступило заявление мужа, сменившего пол, о смене соответствующей графы в паспорте.
Правозащитник пары отмечал, что решение суда якобы противоречит Семейному кодексу РФ. Вдобавок оба супруга до сих пор желают сохранить брак, а потому и решили до конца бороться за него в суде.
«Сразу после решения о расторжении брака была подана апелляция. Ее в суде приняли, будем ждать заседания», — рассказал источник «Нашего города».
Ранее «Наш город» сообщал о том, какие основания были у прокуратуры, чтобы подать заявление о расторжении брака тюменцев.