Около Тюмени появился новый надземный пешеходный. Фото

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Строители возводили конструкцию ночью с 25 на 26 июня. По данным ГУС по Тюменской области, все работы завершат осенью. Монтаж железных конструкций занял около трех часов. На это время движение транспорта было приостановлено.
«Сейчас подрядная организация выполняет обустройство пролётного строения, в том числе монтаж остекления. Пешеходы смогут воспользоваться новым переходом уже осенью», — пообещали в ведомстве.
Недалеко от надземного перехода строится развязка, она будет иметь форму усечённого клевера. Сейчас каждый вечер в будние дни на Червишевском тракте собирается внушительная пробка из машин. Развязка должна снизить плотность движения в южном направлении от объездной дороги.
На данный момент в тюменской области решается вопрос строительства двух путепроводов. Недавно был перекрыт левый поворот с улицы Теплотехников на Федюнинского. Раньше они могли добраться до дач за 15 минут, теперь автобусы едут около часа. Водители пользуются развязкой около ТЭЦ-2, чтобы развернуться.
Ранее «Наш город» сообщал, что 24 июня состоялось торжественное открытие новой развязки в Ялуторовске. Её протяженность составляет более 2 километров, длина мостового сооружения — 354 метра. Путепровод идёт через Транссибирскую магистраль. Он должен обеспечить движение машин между двумя частями города. Развязка решит проблему доступа к центру Ялуторовска, так как на период пропуска ж/д транспорта переезд перекрывается до 40 минут, а объезд составляет более 8 км.
«Вместе с жителями Ялуторовска дали старт движению по новому путепроводу через Транссиб. Теперь залинейная часть обеспечена прямым непрерывным сообщением с центром города. Построен путепровод с опережением графика. Лучший подарок на день рождения Ялуторовска», — сообщил губернатор Тюменской области.