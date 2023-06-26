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Около Тюмени появился новый надземный пешеходный. Фото

26 июня 2023, 14:01
Фото: ГУС по ТО

Надземный переход запустят около Тюмени осенью 2023 года

Недалеко от областной столицы в деревне Патрушева появился надземный пешеходный переход. Пролет смонтировали на участке автодороги Курган — Тюмень.

Строители возводили конструкцию ночью с 25 на 26 июня. По данным ГУС по Тюменской области, все работы завершат осенью. Монтаж железных конструкций занял около трех часов. На это время движение транспорта было приостановлено.

«Сейчас подрядная организация выполняет обустройство пролётного строения, в том числе монтаж остекления. Пешеходы смогут воспользоваться новым переходом уже осенью», — пообещали в ведомстве.

Недалеко от надземного перехода строится развязка, она будет иметь форму усечённого клевера. Сейчас каждый вечер в будние дни на Червишевском тракте собирается внушительная пробка из машин. Развязка должна снизить плотность движения в южном направлении от объездной дороги.

На данный момент в тюменской области решается вопрос строительства двух путепроводов. Недавно был перекрыт левый поворот с улицы Теплотехников на Федюнинского. Раньше они могли добраться до дач за 15 минут, теперь автобусы едут около часа. Водители пользуются развязкой около ТЭЦ-2, чтобы развернуться.

Ранее «Наш город» сообщал, что 24 июня состоялось торжественное открытие новой развязки в Ялуторовске. Её протяженность составляет более 2 километров, длина мостового сооружения — 354 метра. Путепровод идёт через Транссибирскую магистраль. Он должен обеспечить движение машин между двумя частями города. Развязка решит проблему доступа к центру Ялуторовска, так как на период пропуска ж/д транспорта переезд перекрывается до 40 минут, а объезд составляет более 8 км.

«Вместе с жителями Ялуторовска дали старт движению по новому путепроводу через Транссиб. Теперь залинейная часть обеспечена прямым непрерывным сообщением с центром города. Построен путепровод с опережением графика. Лучший подарок на день рождения Ялуторовска», — сообщил губернатор Тюменской области.
В Тюменской области открыли движение по путепроводу через Транссиб
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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