Около Тюмени появился новый надземный пешеходный. Фото

На данный момент в тюменской области решается вопрос строительства двух путепроводов. Недавно был перекрыт левый поворот с улицы Теплотехников на Федюнинского. Раньше они могли добраться до дач за 15 минут, теперь автобусы едут около часа. Водители пользуются развязкой около ТЭЦ-2, чтобы развернуться.