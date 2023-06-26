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Огромная пробка около Тюмени из-за ДТП на Ялуторовском тракте. Скрин

26 июня 2023, 13:16
Фото: 1MI

Около Тюмени образовалась огромная пробка из-за аварии

Около областной столицы на Ялуторовском тракте произошло ДТП. Здесь образовалась огромная пробка на 2,5 километра.
Фото: 2ГИС

По данным онлайн-сервиса 2ГИС, авария произошла около 17:00, скорость машин на этом участке трассы снизилась до 3-5 км/ч. Машины стоят в сторону Боровского. В Тюмени к 18:00 наблюдаются пробки в восемь баллов, в городе произошло шесть ДТП. Серьёзные затруднения на Федюнинского и Мельникайте.

Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня маршрутка №5 чуть не врезалась в поезд. Автобус ехал на запрещающий сигнал семафора.

Поезд чуть не врезался в маршрутку №5 в Тюмени. Видео
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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