Огромная пробка около Тюмени из-за ДТП на Ялуторовском тракте. Скрин

По данным онлайн-сервиса 2ГИС, авария произошла около 17:00, скорость машин на этом участке трассы снизилась до 3-5 км/ч. Машины стоят в сторону Боровского. В Тюмени к 18:00 наблюдаются пробки в восемь баллов, в городе произошло шесть ДТП. Серьёзные затруднения на Федюнинского и Мельникайте.