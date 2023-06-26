Новые меры поддержки АВТОВАЗа» оставят нас с автобусами и самокатами

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В РФ прошло заседание Союза машиностроителей России. Участники рассказали об успехах, замене импортных компонентов и предложили меры господдержки для «АВТОВАЗа». Глава предприятия Максим Соколов подчеркнул важность увеличения утилизационного сбора и внесении изменений в законодательство о такси.
Базовая ставка утильсбора составляет 20 тыс. рублей, а дальше уже сумма нагоняется повышенными коэффициентами. Так, за самые популярные машины с двигателем объёмом от 1 л до 2 л надо заплатить 178,4 тыс. рублей. Все эти деньги идут в наценку на машину. Данный сбор пришел на замену высоким пошлинам на машины, их пришлось снижать при вступлении РФ в ВТО. Утильсбор возвращается отечественным производствам в виде субсидий, но сейчас гарантированная сумма достигла почти 0%. Получить возврат средств можно при высокой степени локализации. В прошлом году Минпромторг опубликовал степень локализации самых популярных машин: даже самая «отечественная» из всех — Lada Granta набрала 4621 балл из 8800 возможных, Lada Niva, которая выпускается с 1977 года, набрала 4156 баллов.
Теперь сбор предлагают повысить сразу до 300 тысяч рублей, это в первую очередь затронет китайские машины и бюджетный сегмент.
Даже обычная Vesta после рестайлинга стоит от 1,2 до 1,6 млн рублей. Примерно за эти же деньги можно взять Chery Tiggo 4.
У предприятий и каршерингов (перевозчиков) отечественные машины тоже не пользуются большой популярностью. Теперь компании предпочитают Chery Tiggo, JAC JS6, Geely Coolray. В крупных российских городах Lada бля бизнеса практически не покупают. У таксопарков и каршерингов практически не останется выбора. Если предъявят требования по уровню локализации, то придётся закупать либо Haval Jolion, по которому степень локализации в 2023 году должна достичь 50%, либо Lada Vesta, которая в следующем году должна выйти на рынок с автоматической трансмиссией.
Это может грозить дефицитом на рынке рынка коммерческих закупок. Проблемы таксипаркам создаёт новый тариф ОСАГО для таксистов. Это может привести к существенному росту цен на услуги. Простым смертным останутся традиционный общественный транспорт и самокаты, которые пока ещё не производят в России. Но будем оптимистами: у подобных реформ есть большой плюс. На дорогах мегаполисов рассосутся пробки, а воздух станет чище.