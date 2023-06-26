Новые меры поддержки АВТОВАЗа» оставят нас с автобусами и самокатами

Базовая ставка утильсбора составляет 20 тыс. рублей, а дальше уже сумма нагоняется повышенными коэффициентами. Так, за самые популярные машины с двигателем объёмом от 1 л до 2 л надо заплатить 178,4 тыс. рублей. Все эти деньги идут в наценку на машину. Данный сбор пришел на замену высоким пошлинам на машины, их пришлось снижать при вступлении РФ в ВТО. Утильсбор возвращается отечественным производствам в виде субсидий, но сейчас гарантированная сумма достигла почти 0%. Получить возврат средств можно при высокой степени локализации. В прошлом году Минпромторг опубликовал степень локализации самых популярных машин: даже самая «отечественная» из всех — Lada Granta набрала 4621 балл из 8800 возможных, Lada Niva, которая выпускается с 1977 года, набрала 4156 баллов.