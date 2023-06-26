Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Турция — одна из самых посещаемых российскими туристами стран. Тюменцы тоже любят летать сюда. Жительница города рассказала, почему первая поездка в Аланью оставила нехорошие воспоминания. Навязчивые турки, дешевая клубника и платный интернет — откровения тюменки об отдыхе.
Для путешествия семейная пара выбирала между Турцией и Египтом. Но поскольку в Египте на туриста напала акула, то тюменцы склонились в пользу первого варианта.
— Кто ездил в Турцию за дешевым отдыхом, может больше не искать его там. Цены значительно выросли. У нас был отель «все включено». Но там такое «включено», что приходилось искать, где бы поесть, — поделилась впечатлениями Валентина.
Аланья — регион, нацеленный на русскоговорящего туриста. Поэтому многие позиции в меню дублированы на наш родной язык. Ассортимент в местах общественного питания небольшой. В основном, выбор стоит между шаурмой и кебабом. Однако, по словам женщины, «в любой тюменской забегаловке могут приготовить шаурму в разы вкуснее».
Средняя цена на обед и напиток для взрослого составляет полторы тысячи рублей на один день.
— Поскольку в отеле есть было нечего, мы покупали еду сами. На питание за 9 дней мы потратили около 40 тысяч рублей, — прокомментировала тюменка.
Валентина рассказала о случае, который произошел с ней в Турции. Семейная пара была шокирована и не могла долго прийти в себя.
— В одну из ночей я проснулась от голоса мужа. Сначала не могла понять, что происходит. В нашей спальне стоял турок. Он смотрел на нас, говорил что-то на своем языке. Было около пяти утра, а сотрудник приходит в семь, — высказалась озадаченная женщина.
На ресепшн такую ситуацию отказались комментировать, сославшись на то, что кто-то из посетителей перепутал номера.
— Мы не поверили в эту отговорку. Дверь у нас была заперта и значит, что ее явно открыли ключом. Администрация отеля не хотела сначала просматривать камеры видеонаблюдения, но спустя пару дней инцидент прояснился. Оказалось, что к нам в номер зашел кто-то из персонала. Подобная история нам не понравилась. Получается, что без предупреждения любой может зайти к нам в спальню, взять все, что хочет, — добавила Валентина.
Однако, по словам женщины, подобное поведение не чуждо сотрудникам отеля и тем местным, с кем они сталкивались на отдыхе. Они навязчивые, слишком бесцеремонные и не соблюдают субординацию.
— Они разговаривают с тобой на «Ты», как с другом. Задают слишком неприличные вопросы личного характера. Хотя ты просто пришел поесть в кафе. Меня это очень раздражало, — прокомментировала Валентина.
Еще одним минусом для отдыхающих стал плохой интернет. Быстрый Интернет стоил 3 евро в день за одно устройство. Купленная симкарта и розданный WI-FI обошлись горожанам гораздо дешевле — всего в 4 тысячи рублей. Что существенно ниже цен, озвученных в отеле.
Что действительно поразило наших земляков — это отношение турков к котам. Пушистые чувствуют себя в Аланье, как дома. Они живут на улице в большом количестве. Для них оборудованы домики, лежанки, поилки и даже автоматы, где можно купить корм. Животных пускают в кафе, номера отелей для ночевки и в общем относятся к ним положительно.
Местная достопримечательность — пятничный рынок — также запомнился тюменцам. Низкие цены на фрукты и овощи удивили туристов. Клубника по 40 рублей за килограмм, а персики с черешней по 20 рублей за килограмм.
— Еще я читала, что российские туристы покупают в Турции и Египте дешевые лекарства. Но, наверное, нужно знать такие места. Я составила перечень конкретных медикаментов. Половины из них не было в другой стране. Половина была дороже или незначительно дешевле. Единственной находкой оказался препарат Ренни по 200 рублей. Для сравнения в России он стоит около 700 рублей, — рассказала тюменка.
Погода в Турции также радовала. К слову, россияне уезжали из теплой страны в шортах и майках, а попали в дождливую Тюмень.
Цена за билет на одного человека Тюмень-Москва-Тюмень обошлась Валентине почти в 12 тысяч рублей. А из Москвы до Анталии и снова до Москвы практически в 27 тысяч рублей. Другими словами, один билет туда-обратно около 40 тысяч. Плюс трансфер от Анталии до Аланьи обошелся в 60 долларов.
Девять дней проживания в отеле «Все включено» на двоих составили 34 тысячи рублей. И чуть больше 4 тысяч рублей тюменцы тратили в день на завтраки. В общей сложности на еду и развлечения пара потратили около 40 тысяч рублей за 9 дней.
Тюменцы ответили, что деньги можно снять в банкоматах «Тинькофф» без комиссии. Банкоматы других представителей либо не работают, либо берут комиссию. Тем не менее, женщина посоветовала иметь при себе наличные. Поскольку рассчитаться даже «Тинькофф» можно не везде.
— Мы не увидели настоящей Турции. Чтобы ее посмотреть, нужно ехать желательно на авто в нетуристический город. Подальше от русскоговорящей толпы. Возможно, нужно остановиться в отеле 5 звезд. Может быть, когда-то мы так и сделаем и дадим этой стране второй шанс. Но пока мы не думаем об этом, — подытожила женщина.