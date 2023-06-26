Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции

Что действительно поразило наших земляков — это отношение турков к котам. Пушистые чувствуют себя в Аланье, как дома. Они живут на улице в большом количестве. Для них оборудованы домики, лежанки, поилки и даже автоматы, где можно купить корм. Животных пускают в кафе, номера отелей для ночевки и в общем относятся к ним положительно.