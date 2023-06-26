Несмотря на дожди уровень воды в Туре продолжает падать

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
На сегодняшний день уровень воды в Туре составляет -55 сантиметров, за минувшие сутки он уменьшился на 4 сантиметра. С 19 по 22 июня из-за сильных дождей уровень воды поднялся на 19 сантиметров (с отметки в -62 — прим.ред.), однако позже вновь начал падать.
По данным тюменского центра регистра и кадастра, средний уровень воды на 26 июня составляет 367 сантиметров над уровнем поста.
Отметим, что тюменские власти ввели режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в реке Туре. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.
«В последние годы уровень воды в реке Туре снижается. Для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий, мы разрабатываем решения, которые позволят обеспечивать работу водозаборных сооружений», — пояснил губернатор.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что владельцы прогулочных судов обратились к властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения возможности прогулок по реке.