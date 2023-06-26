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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

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Несмотря на дожди уровень воды в Туре продолжает падать

26 июня 2023, 12:25
Фото: nashgorod.ru
Не смотря на дожди уровень воды в Туре продолжает падать

Несмотря на дожди уровень воды в Туре продолжает падать

Дожди в Тюмени частично остановили обмеление реки, однако сейчас уровень воды продолжает падать.
Сюжет
Тура

На сегодняшний день уровень воды в Туре составляет -55 сантиметров, за минувшие сутки он уменьшился на 4 сантиметра. С 19 по 22 июня из-за сильных дождей уровень воды поднялся на 19 сантиметров (с отметки в -62 — прим.ред.), однако позже вновь начал падать.

По данным тюменского центра регистра и кадастра, средний уровень воды на 26 июня составляет 367 сантиметров над уровнем поста.

Отметим, что тюменские власти ввели режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в реке Туре. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

«В последние годы уровень воды в реке Туре снижается. Для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий, мы разрабатываем решения, которые позволят обеспечивать работу водозаборных сооружений», — пояснил губернатор.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что владельцы прогулочных судов обратились к властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения возможности прогулок по реке.

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