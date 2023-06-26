Несмотря на дожди уровень воды в Туре продолжает падать

На сегодняшний день уровень воды в Туре составляет -55 сантиметров, за минувшие сутки он уменьшился на 4 сантиметра. С 19 по 22 июня из-за сильных дождей уровень воды поднялся на 19 сантиметров (с отметки в -62 — прим.ред.), однако позже вновь начал падать.