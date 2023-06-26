nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Изображение материала

Магазины сети «Связной» закрываются в Тюмени

26 июня 2023, 11:03
Фото: 1MI

В Тюмени закроют практически все магазины сети «Связной»

В областной столице закрываются магазины сети «Связной». Из пяти торговых точек останется только одна.

На горячей линии «Связного» сообщили «Нашему городу», что будет работать только магазин на улице Герцена. Остальные торговые точки закроются до 1 июля.

В настоящий момент сеть магазинов электроники находится в стадии банкротства. Компания постепенно избавляется от нерентабельных точек продаж.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с 1 июля открывается ресторан для поклонников k-pop и дорам. Сумма инвестиций в новый проект корейского стритфуда Chicko в Тюмени достигла 20 миллионов рублей.

В Тюмени откроют ресторан для поклонников k-pop и дорам
Узнать подробнее
#Александр Мязин
Подпишитесь
Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
Сегодня, 03:46
«Прицел на возраст»: почему пенсионеры верят мошенникам
Сегодня, 09:05
В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?
Сегодня, 05:08
В Тюмени билборды и баннеры очистили от рекламы ЧВК «Вагнер»
Вчера, 12:10
В Тюмени отменили закупку авто с панорамной крышей стоимостью почти 5 млн рублей
Сегодня, 04:03
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
Сегодня, 10:51