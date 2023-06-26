Магазины сети «Связной» закрываются в Тюмени

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
На горячей линии «Связного» сообщили «Нашему городу», что будет работать только магазин на улице Герцена. Остальные торговые точки закроются до 1 июля.
В настоящий момент сеть магазинов электроники находится в стадии банкротства. Компания постепенно избавляется от нерентабельных точек продаж.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с 1 июля открывается ресторан для поклонников k-pop и дорам. Сумма инвестиций в новый проект корейского стритфуда Chicko в Тюмени достигла 20 миллионов рублей.