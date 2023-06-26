«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
«С момента постройки дома, а это больше 10 лет назад, текущее содержание не проводится должным образом или проводится формально. Жилинспекция Тюменской области шлет отписки, прокуратура молчит», — рассказали жильцы домов.
Сейчас, по данным портала «Тюмень — наш дом», здание находится под управой ТСЖ «Квартал-12», обслуживает дом ООО «УК „Квартал-12 Люкс“.
«УК „Квартал 12 Люкс“ фактически обкрадывает жильцов домов, я так думаю. Они собирают квартплату в которой есть тариф на обслуживание, но при этом не тратят средства на поддержание домов в нормальном состоянии!», — негодуют жильцы.
Дома, которые обслуживает «УК „Квартал-12 Люкс“», уже ни раз попадали в крупные скандалы, один из которых — незаконная установка сауны на крыше дома. Тогда в управляющей компании настаивали на законности постройки, однако к проблеме подключилась ГЖИ по Тюменской области, после чего инициаторов строительства сухой бани на крыше все же привлекли к ответственности.
С тех пор жильцы уверены в том, что проблемы в доме якобы возникают из-за руководства управляющей компании. Допускается, что средства, собранные на содержания дома, тратятся на иные цели.
«Как итог, дома приходят в упадок, общее имущество — в негодность. Вы посмотрите на условия проживания. Это выглядит безопасно? Визуально трубы готовы к эксплуатации? И что за последние годы вы сделали в отношении этой управляющей компании и домов по адресу Советская, 55 и Совесткая, 51?», — спрашивают жильцы и прилагают фотографии, представленные ниже.
Жильцы дома также рассказали, что якобы обнаружили в подвале незаконно оборудованный спортзал и душевую.
«Сначала баня на крыше, теперь душевая и тренажерный зал в подвале. И никто не реагирует!», — говорят жильцы дома.
Предполагается, что деньги, собранные на содержание дома могли уйти на постройку объектов в подвале. К тому же, по мнению жителей дома, оплачивать электричество и водоснабжение «спортзала» им якобы придется из своего кармана.
Однако в управляющей компании «Квартал-12 Люкс» слухи о спортзале в подвале опровергли. Также представители компании добавили, что сейчас в доме №55 ведется капитальный ремонт.
«Решение о его проведении было принято на собрании с участием 2/3 жителей. Идею проведения ремонта поддержали, поэтому он сейчас проводится», — объяснили корреспонденту издания в компании.
Также в УК «Квартал-12 Люкс» сообщили, что жалоб на содержание дома или состояние труб от жильцов дома №55 на улице Советской им не поступало.
Стоит отметить, что Алсу Лепехова является учредителем и председателем ТСЖ «Квартал-12», а также генеральным директором и учредителем ООО «УК „Квартал-12 Люкс“, также она занимает пост президента ассоциации собственников жилья и обслуживающих организаций Тюменской области. Стоит отметить, что некий Вячеслав Лепехов также числится среди учредителей управляющей компании — ему принадлежат 50%.
Выручка ООО «УК „Квартал-12 Люкс“» за 2022 год составила 70 миллионов рублей, что на 3% больше показателя прошлого года. У ТСЖ «Квартал-12» выручка за прошлый год составила 7,3 миллиона рублей. Известно, что «УК „Квартал-12 Люкс“» несколько десятков раз получала претензии от различных ведомств региона в связи с нарушениями, выявленными в ходе проверок. Компания выступала ответчиком в суде 17 раз. Общая сумма исков составила 1,4 миллиона рублей.
«Наши дома приходят в упадок. Трубы в наростах. Детская площадка со штырями. Разбитое покрытие. Мы жалуемся, но ответов не получаем! Если трубы прорвёт? А если зимой? Чего мы ждём?», — задаются вопросами жители домов под руководством компании.