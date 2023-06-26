«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях

Дома, которые обслуживает «УК „Квартал-12 Люкс“», уже ни раз попадали в крупные скандалы, один из которых — незаконная установка сауны на крыше дома. Тогда в управляющей компании настаивали на законности постройки, однако к проблеме подключилась ГЖИ по Тюменской области, после чего инициаторов строительства сухой бани на крыше все же привлекли к ответственности.