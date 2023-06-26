Горожане не верят, что роскошные квартиры за 100 млн рублей покупают честные тюменцы

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Многие отреагировали на новость о продаже пентхауса в областной столице за 118 млн рублей. Квартира на 272 квадратных метра располагается на четвертом этаже в доме по улице Щербакова, 2.
«Любые капризы за ваши деньги! Только вот деньги на такую роскошь, как естественно чаще всего не зарабатываются, а воруют», — отмечает подписчик Telegram-канала «Наш город».
«Скажите, пожалуйста, а вы считаете, что реально честным трудом заработать на такую квартиру? Средняя зарплата в стране 30-50 тыс рублей. Вы ставите такие суммы, которые простому человеку в жизни не скопить», — полагает читатель «Нашего города».