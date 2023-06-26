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Горожане не верят, что роскошные квартиры за 100 млн рублей покупают честные тюменцы

26 июня 2023, 12:13
Фото: Скрин "Авито"

Тюменцы не верят в честность тех, кто покупает квартиры в Тюмени за 100 млн рублей

Читатели Telegram-канала «Наш город» полагают, что роскошные квартиры в Тюмени не могут купить честные люди.

Многие отреагировали на новость о продаже пентхауса в областной столице за 118 млн рублей. Квартира на 272 квадратных метра располагается на четвертом этаже в доме по улице Щербакова, 2.

«Любые капризы за ваши деньги! Только вот деньги на такую роскошь, как естественно чаще всего не зарабатываются, а воруют», — отмечает подписчик Telegram-канала «Наш город».
«Скажите, пожалуйста, а вы считаете, что реально честным трудом заработать на такую квартиру? Средняя зарплата в стране 30-50 тыс рублей. Вы ставите такие суммы, которые простому человеку в жизни не скопить», — полагает читатель «Нашего города».
В Тюмени за 118 миллионов рублей продают пентхаус от известного архитектора
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Бизнес
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