Фонд «Круг добра» сможет ввозить лекарства для детей без НДС

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом пишет tass.ru.
Как отмечается, основной задачей фонда является помощь детям, которые имеют тяжелые и хронические заболевания, в том числе и редкие. Помимо ввоза препаратов фонд сможет осуществлять и передачу медучреждениям данных лекарств для таких пациентов.
Ранее при ввозе на территорию России незарегистрированных лекарств, в которых испытывали потребность пациенты по жизненным показаниям, НДС мог не уплачиваться, но для этого необходимо было предоставить в таможенные органы разрешение от Минздрава РФ. При этом поставлять в Россию такие лекарства могли только организации, указанные в законе «Об обращении лекарственных средств».
Среди таких организаций — фонд «Круг добра», созданный по инициативе главы государства, ранее не упоминался. Поэтому при получении медицинских препаратов и передаче их в медучреждения фонд должен был оплатить НДС в установленном порядке. Теперь указанные операции освобождены от налога.