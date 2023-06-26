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Фонд «Круг добра» сможет ввозить лекарства для детей без НДС

26 июня 2023, 15:44
Фото: piqsels.com
Согласно новому закону, который вступит в силу с 1 июля 2023 года, лекарственные препараты, ввозимые фондом «Круг добра» на территорию РФ, не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС).

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом пишет tass.ru.

Как отмечается, основной задачей фонда является помощь детям, которые имеют тяжелые и хронические заболевания, в том числе и редкие. Помимо ввоза препаратов фонд сможет осуществлять и передачу медучреждениям данных лекарств для таких пациентов.

Ранее при ввозе на территорию России незарегистрированных лекарств, в которых испытывали потребность пациенты по жизненным показаниям, НДС мог не уплачиваться, но для этого необходимо было предоставить в таможенные органы разрешение от Минздрава РФ. При этом поставлять в Россию такие лекарства могли только организации, указанные в законе «Об обращении лекарственных средств».

Среди таких организаций — фонд «Круг добра», созданный по инициативе главы государства, ранее не упоминался. Поэтому при получении медицинских препаратов и передаче их в медучреждения фонд должен был оплатить НДС в установленном порядке. Теперь указанные операции освобождены от налога.

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