Фонд «Круг добра» сможет ввозить лекарства для детей без НДС

Ранее при ввозе на территорию России незарегистрированных лекарств, в которых испытывали потребность пациенты по жизненным показаниям, НДС мог не уплачиваться, но для этого необходимо было предоставить в таможенные органы разрешение от Минздрава РФ. При этом поставлять в Россию такие лекарства могли только организации, указанные в законе «Об обращении лекарственных средств».