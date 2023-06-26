Движение по улице 50 лет Октября в Тюмени восстановлено раньше срока

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Напомним, что УСТЭК продолжает работы по капитальному ремонту участка тепломагистрали по улице Максима Горького протяженностью 468 м. В связи с производством работ движение транспортных средств было прекращено на некоторых участках автомобильных дорог.
На одном из участков, а именно на ул. 50 лет Октября в районе пересечения с ул. Максима Горького при движении в сторону ул. Профсоюзной, движение автотранспорта планировалось прекратить в период с 23 июня по 26 июня, однако уже 25 июня движение было восстановлено. Специалисты УСТЭК стремятся сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей и автомобилистов во время проведения капитальных ремонтов и реконструкций тепловых сетей.
Следующий этап ограничения движения на этом участке запланирован в период с 30 июня по 2 июля. УСТЭК благодарит всех, кто с пониманием относится к временным неудобствам и заблаговременно выбирает возможные маршруты объезда, которые можно уточнить на официальном сайте Администрации города Тюмени https://admtyumen.ru/.
Всего за летнюю ремонтную кампанию на 12 участках будет заменено более 4 км тепловых сетей и 316 м сетей горячего водоснабжения.