Движение по улице 50 лет Октября в Тюмени восстановлено раньше срока

На одном из участков, а именно на ул. 50 лет Октября в районе пересечения с ул. Максима Горького при движении в сторону ул. Профсоюзной, движение автотранспорта планировалось прекратить в период с 23 июня по 26 июня, однако уже 25 июня движение было восстановлено. Специалисты УСТЭК стремятся сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей и автомобилистов во время проведения капитальных ремонтов и реконструкций тепловых сетей.