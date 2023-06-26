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ДТП произошло из-за дождя на трассе Курган — Тюмень: пострадало трое детей

26 июня 2023, 10:06
Фото: 1MI

Три ребенка пострадали на трассе Курган — Тюмень 25 июня

ДТП произошло вчера в Курганской области: автомобиль двигался в сторону Тюмени.
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ДТП

По предварительной информации, из-за сильного дождя водитель превысил допустимую скорость, выехав на влажную обочину. В результате он не справился с управлением: машина опрокинулась на 5 км автотрассы «Подъезд к городу Тюмень».

Водитель получил травмы и был доставлен в больницу, его дети, старший 13-летний сын и две дочери, также пострадали, сообщается на сайте МВД России по Курганской области.

Ранее «Наш город» писал, что в результате ДТП на трассе под Ишимом погибла пожилая велосипедистка.

В ДТП на тюменской трассе погибла велосипедистка. Фото
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Дети#Трасса Курган-Тюмень#Автомобилисты#Происшествия#Безопасность на дорогах#Новости тюмени
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