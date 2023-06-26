ДТП произошло из-за дождя на трассе Курган — Тюмень: пострадало трое детей

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По предварительной информации, из-за сильного дождя водитель превысил допустимую скорость, выехав на влажную обочину. В результате он не справился с управлением: машина опрокинулась на 5 км автотрассы «Подъезд к городу Тюмень».
Водитель получил травмы и был доставлен в больницу, его дети, старший 13-летний сын и две дочери, также пострадали, сообщается на сайте МВД России по Курганской области.
Ранее «Наш город» писал, что в результате ДТП на трассе под Ишимом погибла пожилая велосипедистка.