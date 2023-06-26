Дорожники перекроют одну из центральных улиц Тюмени для ремонта

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
«С 6 по 20 июля будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге в районе дома № 8 по улице Грибоедова. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей», — отмечают городские чиновники.
Объехать данный участок можно по улицам Смоленской и Ялуторовской.
Ранее «Наш город» сообщал, что на разработку проекта реконструкции тюменского ДК «Строитель» потратят 4,3 млн рублей. Работы выполнит Тюменский архитектурно-реставрационный союз.