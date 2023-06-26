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Дорожники перекроют одну из центральных улиц Тюмени для ремонта

26 июня 2023, 10:25
Фото: 1MI

В Тюмени дла ремонта теплотрассы перекроют улицу Грибоедова

В областной столице дорожники перекроют улицу Грибоедова. По данным администрации Тюмени, здесь пройдёт ремонт.
«С 6 по 20 июля будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге в районе дома № 8 по улице Грибоедова. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей», — отмечают городские чиновники.

Объехать данный участок можно по улицам Смоленской и Ялуторовской.

Ранее «Наш город» сообщал, что на разработку проекта реконструкции тюменского ДК «Строитель» потратят 4,3 млн рублей. Работы выполнит Тюменский архитектурно-реставрационный союз.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Александр Мязин
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