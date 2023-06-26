Более чем в 2,5 раза в России выросло количество вакансий в IT-сфере

В отчёте также говорится о том, что соискатели стали на 31% чаще откликаться на вакансии в сфере аналитики. Возможно частично поспособствовал этому и рост зарплат в данной отрасли. Средняя заработная плата аналитика составляет 46 775 рублей. Это на 23% больше, чем в июне прошлого года. При этом пиковые значения по ЗП могут превышать 300 000.