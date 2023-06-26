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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Более чем в 2,5 раза в России выросло количество вакансий в IT-сфере

26 июня 2023, 13:14
Эксперты «Авито Работы» поделились данными по динамике в вакансиях в IT-сфере. Рост по данной сфере в июне 2023 года, в сравнении с июнем 2022 года, составил 166%.

Издание NEWS.ru сообщает, что лидируют по востребованности IT-профессий Москва, Санкт-Петербург, Казань.

Согласно отчёту, количество вакансий в сфере аналитики за год выросло на 108%. Это касается и аналитиков с частичной занятостью.

Рост по направлению специалистов техподдержки составил 88%, на SMM-специалистов — 87%, на SEO-специалистов — 84%.

В отчёте также говорится о том, что соискатели стали на 31% чаще откликаться на вакансии в сфере аналитики. Возможно частично поспособствовал этому и рост зарплат в данной отрасли. Средняя заработная плата аналитика составляет 46 775 рублей. Это на 23% больше, чем в июне прошлого года. При этом пиковые значения по ЗП могут превышать 300 000.

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