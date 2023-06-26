Более чем в 2,5 раза в России выросло количество вакансий в IT-сфере

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Издание NEWS.ru сообщает, что лидируют по востребованности IT-профессий Москва, Санкт-Петербург, Казань.
Согласно отчёту, количество вакансий в сфере аналитики за год выросло на 108%. Это касается и аналитиков с частичной занятостью.
Рост по направлению специалистов техподдержки составил 88%, на SMM-специалистов — 87%, на SEO-специалистов — 84%.
В отчёте также говорится о том, что соискатели стали на 31% чаще откликаться на вакансии в сфере аналитики. Возможно частично поспособствовал этому и рост зарплат в данной отрасли. Средняя заработная плата аналитика составляет 46 775 рублей. Это на 23% больше, чем в июне прошлого года. При этом пиковые значения по ЗП могут превышать 300 000.