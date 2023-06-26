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Posted 26 июня 11:49

Published 26 июня 11:49

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

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Более 4 тысяч тюменцев посетили ярмарку трудоустройства

26 июня 2023, 11:49
Фото: 1MI
В минувшую пятницу в Тюменской области прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». По данным регионального дептруда, мероприятие посетили более 4 тысяч человек.

Ярмарка объединила соискателей и работодателей — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций.

«От обычных ярмарок вакансий эта отличается многогранным и комплексным подходом. Ярмарку трудоустройства мы организовали с нашими партнерами, общественными организациями, с образовательными учреждениями. Их представители рассказали о себе, провели мастер-классы. Аудитория ярмарки — это не только безработные граждане, но и те, кто желает что-то поменять: обучиться, освоить новую профессию», — отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Мероприятие в таком масштабе прошло впервые. Ярмарку посетило более 4 000 жителей Тюменской области. Работало 25 площадок, на которых 261 работодатель представил более 4 800 вакансий.

Посетители ярмарки прошли экспресс-собеседования у самых топовых работодателей региона, получили консультации по открытию собственного дела, а также смогли оценить все возможности современной службы занятости.

Старшеклассникам, студентам и выпускникам колледжей и вузов консультанты кадрового центра помогли спланировать карьерный путь. Было проведено более 50 различных мастер-классов, презентаций по современным технологиям подготовки различных профессий, профессиональных проб. Кроме этого в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошла деловая игра с представителями Центров карьеры образовательных организаций. Сочетание презентаций от работодателей и профессиональной ориентации для школьников и студентов сделало мероприятие крайне эффективным и полезным для жителей региона. Всероссийская ярмарка трудоустройства стала отличной возможностью для людей сформулировать свои профессиональные цели и найти подходящее место работы.

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