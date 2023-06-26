Более 4 тысяч тюменцев посетили ярмарку трудоустройства

Старшеклассникам, студентам и выпускникам колледжей и вузов консультанты кадрового центра помогли спланировать карьерный путь. Было проведено более 50 различных мастер-классов, презентаций по современным технологиям подготовки различных профессий, профессиональных проб. Кроме этого в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошла деловая игра с представителями Центров карьеры образовательных организаций. Сочетание презентаций от работодателей и профессиональной ориентации для школьников и студентов сделало мероприятие крайне эффективным и полезным для жителей региона. Всероссийская ярмарка трудоустройства стала отличной возможностью для людей сформулировать свои профессиональные цели и найти подходящее место работы.