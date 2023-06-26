Банк «Траст» проведет открытый аукцион по продаже АО «Балтийский лизинг»



«Балтийский лизинг» входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге «Эксперт РА», ей присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. На 1 июня 2023 года размер лизингового портфеля группы компаний составил 118 млрд руб. Чистая прибыль за пять месяцев предварительно составила 2,04 млрд руб., рентабельность собственного капитала (ROE) — 30,7%.

Основную долю (61%) портфеля «Балтийского лизинга» занимает автотранспорт, 15% приходится на строительное оборудование и спецтехнику. Компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране.