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Банк «Траст» проведет открытый аукцион по продаже АО «Балтийский лизинг»

26 июня 2023, 13:14
Фото: piqsels.com
Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытый аукцион 99,48% АО «Балтийский лизинг». Торги на повышение пройдут 18 августа на электронной торговой площадке «Фабрикант».

Начальная цена — 20,4 млрд руб. Заявки принимаются до 10 августа, сообщает пресс-служба банка.

В группу компаний «Балтийский лизинг» входит головная компания АО «Балтийский лизинг», а также дочерние ООО «Балтийский лизинг» (операционная компания) и ООО «Балтлиз Технологии» (концентрирует IT-функции группы).


«Балтийский лизинг» входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге «Эксперт РА», ей присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. На 1 июня 2023 года размер лизингового портфеля группы компаний составил 118 млрд руб. Чистая прибыль за пять месяцев предварительно составила 2,04 млрд руб., рентабельность собственного капитала (ROE) — 30,7%.
Основную долю (61%) портфеля «Балтийского лизинга» занимает автотранспорт, 15% приходится на строительное оборудование и спецтехнику. Компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране.


«"Балтийский лизинг» — финансово стабильная компания с понятным корпоративным управлением и чистым юридическим контуром. Объем нового бизнеса группы, как и ее чистая прибыль, растет, несмотря на турбулентность в экономике. За 2022 год под управлением «Траста» компания заработала на 25% больше, чем в 2021 году, — 3,8 млрд рублей», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.

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