Банк ДОМ. РФ проанализировал спрос на ипотеку на вторичном рынке по регионам

«С начала года мы оформили свыше 3000 кредитов на покупку вторичной недвижимости на общую сумму 12,3 млрд руб. — по сравнению с тем же периодом прошлого года рост более чем в полтора раза в количестве и практически в 2 раза в объеме. В нашем случае сказывается не только общее для рынка смещение спроса на готовое жилье, но и снижение ставки по соответствующей программе в мае. Как результат: за неполный месяц выдачи увеличились на 10%», — прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.