Банк ДОМ. РФ проанализировал спрос на ипотеку на вторичном рынке по регионам

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Также в пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург (рост в 2,4 раза, 1,4 млрд руб.), Москва (рост в 2,3 раза, 4,2 млрд руб), Краснодарский край (рост в 2 раза, 340 млн руб.) и Самарская область (рост в 1,7 раза, 570 млн руб).
«С начала года мы оформили свыше 3000 кредитов на покупку вторичной недвижимости на общую сумму 12,3 млрд руб. — по сравнению с тем же периодом прошлого года рост более чем в полтора раза в количестве и практически в 2 раза в объеме. В нашем случае сказывается не только общее для рынка смещение спроса на готовое жилье, но и снижение ставки по соответствующей программе в мае. Как результат: за неполный месяц выдачи увеличились на 10%», — прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Средняя стоимость покупаемых в ипотеку квартир на вторичном рынке в этом году составляет 5,85 миллиона рублей, а средний размер кредита — четыре миллиона рублей. В прошлом году в январе — июне цена составляла 4,85 миллиона, а сумма кредита — 3,3 миллиона рублей.