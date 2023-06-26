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Банк ДОМ. РФ проанализировал спрос на ипотеку на вторичном рынке по регионам

26 июня 2023, 11:57
Фото: Банк ДОМ.РФ
Аналитики Банка ДОМ.РФ сообщили, что за последние шесть месяцев наибольший рост спроса в годовом разрезе на вторичное жилье зафиксирован в Московской области. Объем кредитования там составил 1,2 миллиарда рублей, рост в 2,6 раза.

Также в пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург (рост в 2,4 раза, 1,4 млрд руб.), Москва (рост в 2,3 раза, 4,2 млрд руб), Краснодарский край (рост в 2 раза, 340 млн руб.) и Самарская область (рост в 1,7 раза, 570 млн руб).

«С начала года мы оформили свыше 3000 кредитов на покупку вторичной недвижимости на общую сумму 12,3 млрд руб. — по сравнению с тем же периодом прошлого года рост более чем в полтора раза в количестве и практически в 2 раза в объеме. В нашем случае сказывается не только общее для рынка смещение спроса на готовое жилье, но и снижение ставки по соответствующей программе в мае. Как результат: за неполный месяц выдачи увеличились на 10%», — прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Средняя стоимость покупаемых в ипотеку квартир на вторичном рынке в этом году составляет 5,85 миллиона рублей, а средний размер кредита — четыре миллиона рублей. В прошлом году в январе — июне цена составляла 4,85 миллиона, а сумма кредита — 3,3 миллиона рублей.

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