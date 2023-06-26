Аварийные дома на улице Одесской в Тюмени сносить не будут, их ремонтируют. Фото

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По данным телеканала «Тюменское время», восстановят строения бывшего общежития на Одесской. Реконструкцию проводят и в доме №20. Этим домам больше 50 лет, здесь необходимо заменить крышу, укрепить фундамент и починить коммунальные сети.
«Ремонтные работы проводятся за счёт администрации города. Дом укрепляют», — сообщается в видеосюжете «Тюменского времени».
Реконструкция проводится ещё в 3 многоквартирных домах Тюмени.
28 мая 2022 года «Наш город» сообщал, что из-за затянувшегося капремонта крыши дома №18 на Одесской, затопило несколько квартир.