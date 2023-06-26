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Аварийные дома на улице Одесской в Тюмени сносить не будут, их ремонтируют. Фото

26 июня 2023, 14:18
Фото: Скрин "Тюменское время"

В Тюмени не будут сносить старые дома на Одесской. Из ремонтируют

В областной столице полностью отремонтируют два аварийных дома на улице Одесской. Их решили не сносить.

По данным телеканала «Тюменское время», восстановят строения бывшего общежития на Одесской. Реконструкцию проводят и в доме №20. Этим домам больше 50 лет, здесь необходимо заменить крышу, укрепить фундамент и починить коммунальные сети.

«Ремонтные работы проводятся за счёт администрации города. Дом укрепляют», — сообщается в видеосюжете «Тюменского времени».

Реконструкция проводится ещё в 3 многоквартирных домах Тюмени.

28 мая 2022 года «Наш город» сообщал, что из-за затянувшегося капремонта крыши дома №18 на Одесской, затопило несколько квартир.

На Одесской в Тюмени из-за ремонта кровли во время дождя топит квартиры
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Реконструкция
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