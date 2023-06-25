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В Тюменскую область прибыло около 2 тысяч переселенцев из ЛДНР

25 июня 2023, 08:09
Фото: МЧС

За год в Тюменскую область из ЛДНР приехали около 2 тысяч человек

1880 вынужденных переселенцев из Луганска и Донецка прибыли в Тюменскую область в 2022 году. 633 из них в тюменском регионе жить не остались.
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Тюмень

Такие данные содержатся в докладе уполномоченного по правам человека в Тюменской области, опубликованном на портале правительства региона.

«По состоянию на 31.12.2022 в органы социальной защиты обратилось 1880 лиц, вынужденно покинувших жилые помещения, в том числе 633 несовершеннолетних. Из общего числа прибывших граждан убыло 633 человека, кроме этого, умерло 5 человек. Таким образом, по состоянию на 31.12.2022 на территории Тюменской области фактически находилось 1244 вынужденных переселенца из ЛНР и ДНР», — говорится в документе.

Эвакуированным семьям оказывают помощь е в решении возникающих проблем, предоставляется информация по интересующим вопросам (о возможности размещения в ПВР, регистрации, трудоустройства, выплате единовременной материальной помощи и иных выплат за счёт средств федерального бюджета, медицинского обслуживания, получения услуг образовательных организаций и пр.).

Предусмотрены ежемесячные пенсионные выплаты в размере 10 тысяч рублей, ежемесячные соцвыплаты инвалидам в размере 10 тысяч рублей, доплаты к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам в размере 3 тысяч рублей, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч рублей, беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей, при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4 тысячи рублей (на опекаемых детей — 15 тысяч рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область в июне прибыла очередная группа беженцев из Донбасса в числе шести человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Беженцы с Украины#Тюмень#Тюменская область
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