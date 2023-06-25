В Тюменскую область прибыло около 2 тысяч переселенцев из ЛДНР

Предусмотрены ежемесячные пенсионные выплаты в размере 10 тысяч рублей, ежемесячные соцвыплаты инвалидам в размере 10 тысяч рублей, доплаты к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам в размере 3 тысяч рублей, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч рублей, беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей, при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4 тысячи рублей (на опекаемых детей — 15 тысяч рублей).