В Тюменскую область прибыло около 2 тысяч переселенцев из ЛДНР

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:11
Такие данные содержатся в докладе уполномоченного по правам человека в Тюменской области, опубликованном на портале правительства региона.
«По состоянию на 31.12.2022 в органы социальной защиты обратилось 1880 лиц, вынужденно покинувших жилые помещения, в том числе 633 несовершеннолетних. Из общего числа прибывших граждан убыло 633 человека, кроме этого, умерло 5 человек. Таким образом, по состоянию на 31.12.2022 на территории Тюменской области фактически находилось 1244 вынужденных переселенца из ЛНР и ДНР», — говорится в документе.
Эвакуированным семьям оказывают помощь е в решении возникающих проблем, предоставляется информация по интересующим вопросам (о возможности размещения в ПВР, регистрации, трудоустройства, выплате единовременной материальной помощи и иных выплат за счёт средств федерального бюджета, медицинского обслуживания, получения услуг образовательных организаций и пр.).
Предусмотрены ежемесячные пенсионные выплаты в размере 10 тысяч рублей, ежемесячные соцвыплаты инвалидам в размере 10 тысяч рублей, доплаты к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам в размере 3 тысяч рублей, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч рублей, беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей, при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4 тысячи рублей (на опекаемых детей — 15 тысяч рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область в июне прибыла очередная группа беженцев из Донбасса в числе шести человек.