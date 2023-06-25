В Тюменской области проживают более 150 национальностей

Posted 25 июня 12:25
Published 25 июня 12:25
Modified Сегодня, 02:33
Updated Сегодня, 02:33
«Традиционный татарский „Сабантуй“ давно стал в Тюменской области многонациональным праздником. Жители региона должны уважать друг друга, ценить культуру, традиции, обычаи и поступать как наши предки: подставлять плечо и идти к нашим общим целям, общей победе», — заявил глава региона.
Сегодня, когда наши воины защищают суверенитет Отечества и общее будущее, межнациональное единство проявляется наиболее ярко, подчеркнул Александр Моор.
«Среди земляков-татар есть люди, чьи имена навсегда вписаны в историю страны. Один из них — Герой России Рустам Сайфуллин, достойный сын своего народа и нашей Родины», — отметил губернатор.
На традиционном празднике, посвященном окончанию весенних полевых работ, выступили творческие коллективы, прошли конные скачки, соревнования по национальной борьбе «Корэш» и другие спортивные состязания.
Гостями «Сабантуя-2023» также стали глава Тюменского района Светлана Иванова, председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков, председатель Регионального духовного управления мусульман Тюменской области Ибрагим Сухов, председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области» Лейсан Хурматуллина.