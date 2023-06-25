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Posted 25 июня 12:25

Published 25 июня 12:25

Modified Сегодня, 02:33

Updated Сегодня, 02:33

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В Тюменской области проживают более 150 национальностей

25 июня 2023, 12:25
Фото: 1MI
Более 150 национальностей живут в Тюменской области в дружбе и согласии. Об этом заявил глава региона Александр Моор на татарском празднике «Сабантуй-2023» в деревне Тураева Тюменского района, где он стал почетным гостем.

«Традиционный татарский „Сабантуй“ давно стал в Тюменской области многонациональным праздником. Жители региона должны уважать друг друга, ценить культуру, традиции, обычаи и поступать как наши предки: подставлять плечо и идти к нашим общим целям, общей победе», — заявил глава региона.

Сегодня, когда наши воины защищают суверенитет Отечества и общее будущее, межнациональное единство проявляется наиболее ярко, подчеркнул Александр Моор.

«Среди земляков-татар есть люди, чьи имена навсегда вписаны в историю страны. Один из них — Герой России Рустам Сайфуллин, достойный сын своего народа и нашей Родины», — отметил губернатор.

На традиционном празднике, посвященном окончанию весенних полевых работ, выступили творческие коллективы, прошли конные скачки, соревнования по национальной борьбе «Корэш» и другие спортивные состязания.

Гостями «Сабантуя-2023» также стали глава Тюменского района Светлана Иванова, председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков, председатель Регионального духовного управления мусульман Тюменской области Ибрагим Сухов, председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области» Лейсан Хурматуллина.

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