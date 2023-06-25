В тюменской деревне почти за 33 млн продают коттедж с подземным тиром и маяком

На территории имеются банный комплекс, беседка с барбекю, библиотека-мансарда, отдельный гостевой домик, мастерская, подземный тир. Также есть детская зона, горка, спортивная площадка, многоуровневая игровая зона-корабль с настоящими судовыми рубкой и каютой, штурвалами, палубами и мачтами. Начато строительство маяка для наблюдения за природой с высоты птичьего полета.