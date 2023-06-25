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В тюменской деревне почти за 33 млн продают коттедж с подземным тиром и маяком

25 июня 2023, 07:26
Фото: Циан

В Тюменском районе почти за 33 млн продают коттедж с подземным тиром и маяком

В Тюменской области пытаются продать за 32,5 миллиона рублей трехэтажный особняк, расположенный в деревне Черная речка.
Сюжет
Тюмень

 

Объявление о продаже коттеджа опубликовано на портале Циан. Указано, что площадь коттеджа составляет 410 «квадратов», земельного участка — 34 сотки.

Загородный дом построен из керамзитоблоков, утеплен и обложен кирпичом, монолитный цокольный этаж. Имеются все коммуникации: теплый пол, система водоочистки на обслуживании (чистейшая питьевая вода), газовое отопление, система видеонаблюдения, внутренняя АТС, спутниковое телевидение, датчики движения, оптоволоконный интернет, вся проводка скрытая.

Ремонт выполнен по дизайн-проекту. В цокольном этаже располагается лаунж-пространство с барной и эстрадной зонами, винным погребком.

На территории имеются банный комплекс, беседка с барбекю, библиотека-мансарда, отдельный гостевой домик, мастерская, подземный тир. Также есть детская зона, горка, спортивная площадка, многоуровневая игровая зона-корабль с настоящими судовыми рубкой и каютой, штурвалами, палубами и мачтами. Начато строительство маяка для наблюдения за природой с высоты птичьего полета.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 118 миллионов рублей выставлен пентхаус с видом на исторический центр города. Его архитектором является автор Римского квартала в Москве.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Коттеджи#Продажа#Тюмень#Тюменская область
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