nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Изображение материала

В Тюмени билборды и баннеры очистили от рекламы ЧВК «Вагнер»

25 июня 2023, 12:10
Фото: 1MI

В Тюмени с билбордов и баннеров убрали рекламу ЧВК «Вагнер»

В Тюмени с баннеров и билбордов убрали всю рекламу ЧВК «Вагнер». Теперь вместо рекламы частной военной компании там пустуют места.
Сюжет
Тюмень

Аналогичная ситуация наблюдается и в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Кроме того, в югорском центре ЧВК прошли обыски. В настоящее время он не работает, пишет РБК Тюмень.

В Тюмени штаб ЧВК «Вагнер» тоже закрыт. Ранее он функционировал на базе спортивно-развлекательного центра «5 элемент». «Наш Город» писал, что сотрудники тюменского филиала центра по набору бойцов ЧВК съехали еще в пятницу, 23 июня.

Читайте также:
«Съехали без объяснения причин»: штаб ЧВК «Вагнер» закрылся в ТюмениКонец мятежу. ЧВК «Вагнер» остановила поход на Москву и уезжает в Беларусь
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Реклама#Баннер
Подпишитесь
Конец мятежу. ЧВК «Вагнер» остановила поход на Москву и уезжает в Беларусь
Вчера, 20:46
Тюменским силовикам запретили уезжать из региона
Вчера, 15:12
«Съехали без объяснения причин»: штаб ЧВК «Вагнер» закрылся в Тюмени
Вчера, 12:43
Штормовой ветер и грозы: синоптики рассказали о погоде в Тюмени на ближайшие дни
Вчера, 12:16
Российские банки резко подняли курс евро и доллара. Сколько стоит валюта в Тюмени?
Вчера, 10:50
Московский тракт в Тюмени сковала километровая пробка. Что произошло?
Вчера, 10:15