В Тюмени билборды и баннеры очистили от рекламы ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Аналогичная ситуация наблюдается и в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Кроме того, в югорском центре ЧВК прошли обыски. В настоящее время он не работает, пишет РБК Тюмень.
В Тюмени штаб ЧВК «Вагнер» тоже закрыт. Ранее он функционировал на базе спортивно-развлекательного центра «5 элемент». «Наш Город» писал, что сотрудники тюменского филиала центра по набору бойцов ЧВК съехали еще в пятницу, 23 июня.