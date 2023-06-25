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В пожаре под Тюменью погиб мужчина

25 июня 2023, 10:56
Фото: 1MI

В пожаре под Тюменью погиб человек

Один человек погиб в результате пожара в 2-этажном жилом доме в поселке Богандинский. ЧП произошло сегодня в обед.

На место происшествия были направлены 17 человек и 6 единиц техники. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение дома по всей площади. В результате происшествия, погиб один человек.

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью сегодня был насмерть сбит пешеход. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

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#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменская область
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