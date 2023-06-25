В пожаре под Тюменью погиб мужчина

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
На место происшествия были направлены 17 человек и 6 единиц техники. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение дома по всей площади. В результате происшествия, погиб один человек.
Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью сегодня был насмерть сбит пешеход. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.