В ДТП на тюменской трассе погибла велосипедистка. Фото

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
На 17-м километре трассы была сбита насмерть 60-летняя велосипедистка. Пенсионерка выехала с второстепенной дороги на главную и попала под колеса Toyota Yaris. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, сообщили в ГИБДД.
42-летний водитель Toyota, пытаясь избежать наезда, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ 2107. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня под Тюменью был сбит насмерть 44-летний пешеход. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.