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В ДТП на тюменской трассе погибла велосипедистка. Фото

25 июня 2023, 11:12
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе под Ишимом погибла 60-летняя велосипедистка

Еще одно смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на автодороге Ишим — Казанское — граница Казахстана.
Сюжет
Тюмень
Фото: ГИБДД

На 17-м километре трассы была сбита насмерть 60-летняя велосипедистка. Пенсионерка выехала с второстепенной дороги на главную и попала под колеса Toyota Yaris. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, сообщили в ГИБДД.

42-летний водитель Toyota, пытаясь избежать наезда, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ 2107. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня под Тюменью был сбит насмерть 44-летний пешеход. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюменская область#Велосипед
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