В ДТП на тюменской трассе погибла велосипедистка. Фото

На 17-м километре трассы была сбита насмерть 60-летняя велосипедистка. Пенсионерка выехала с второстепенной дороги на главную и попала под колеса Toyota Yaris. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, сообщили в ГИБДД.