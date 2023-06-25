Тюменцы записали видеообращение к Моору из-за вырубки леса в Труфаново

Жители отмечают, что площадь леса составляет 27 гектаров — это примерно треть Гилевской рощи или чуть меньше половины Затюменского парка. Если лишиться хотя бы небольшого участка леса, это скажется негативно на природе и климате, отмечают тюменцы.