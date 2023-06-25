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Тюменцы записали видеообращение к Моору из-за вырубки леса в Труфаново

25 июня 2023, 09:51
Фото: ДОМ.РФ

Тюменцы записали видеообращение к губернатору Моору из-за вырубки леса в Труфаново

Жители тюменского микрорайона Труфаново записали видеообращение к губернатору Тюменской области Александру Моору.
Сюжет
Тюмень

Местные жители пытаются спасти от вырубки лес на земельном участке, продажа которого запланирована на 4 квартал этого года.

«Остановите незаконную вырубку леса в деревне Труфаново. Здесь собираются построить новый микрорайон. В ноябре 2022 года лес был снят с защиты Лесфонда и выставлен на продажу. Однако департамент земельных отношений и градостроительства Тюменской области не выдавал порубочного билета на эту территорию. А это значит, что вырубка леса незаконна», — говорится в видеообращении.

Жители отмечают, что площадь леса составляет 27 гектаров — это примерно треть Гилевской рощи или чуть меньше половины Затюменского парка. Если лишиться хотя бы небольшого участка леса, это скажется негативно на природе и климате, отмечают тюменцы.

Жители Труфаново предлагают вместо микрорайона построить на этом месте парк.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 118 миллионов рублей выставлен пентхаус в доме по улице Щербаково. Площадь квартиры составляет более 270 квадратных метров.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Вырубка деревьев#Вырубка лесов#Тюменская область
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