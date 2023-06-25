Тюменцы записали видеообращение к Моору из-за вырубки леса в Труфаново

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Местные жители пытаются спасти от вырубки лес на земельном участке, продажа которого запланирована на 4 квартал этого года.
«Остановите незаконную вырубку леса в деревне Труфаново. Здесь собираются построить новый микрорайон. В ноябре 2022 года лес был снят с защиты Лесфонда и выставлен на продажу. Однако департамент земельных отношений и градостроительства Тюменской области не выдавал порубочного билета на эту территорию. А это значит, что вырубка леса незаконна», — говорится в видеообращении.
Жители отмечают, что площадь леса составляет 27 гектаров — это примерно треть Гилевской рощи или чуть меньше половины Затюменского парка. Если лишиться хотя бы небольшого участка леса, это скажется негативно на природе и климате, отмечают тюменцы.
Жители Труфаново предлагают вместо микрорайона построить на этом месте парк.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 118 миллионов рублей выставлен пентхаус в доме по улице Щербаково. Площадь квартиры составляет более 270 квадратных метров.