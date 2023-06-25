Тюменские кофейни будут работать в убыток, чтобы не потерять гостей

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 06:24
Участники рынка отмечают, что снижение посещаемости ударит по бизнесу намного сильнее, нежели потеря маржинальности. Поэтому конечную стоимость продукта предприниматели намерены сдерживать.
«Повышение цен для большинства заведений — вообще не выход, поскольку такой ход может быстро отпугнуть гостей. Отсутствие посетителей может сказаться на бизнесе гораздо серьезнее, чем небольшое снижение маржи. Так что кофейням пришлось пересматривать много нюансов: подход к формированию меню, затраты на маркетинг, кто-то поменял поставщиков, кто-то пересмотрел позиции, по которым часто были списания», — рассказали эксперты.
В Тюмени сегодня работают 175 частных кофеен и 432 кофейни самообслуживания. Средняя стоимость чашки кофе по сравнению с минувшим годом не изменилась — 140-200 рублей. В 2022 году в областной столице работало около 200 частных кофеен и более 225 кофеен самообслуживания, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи по уровню средней заработной платы вышли на третье место в Уральском федеральном округе. Размер ежемесячного среднего заработка тюменских медиков превышает 111 тысяч рублей.