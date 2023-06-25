Тюменские кофейни будут работать в убыток, чтобы не потерять гостей

В Тюмени сегодня работают 175 частных кофеен и 432 кофейни самообслуживания. Средняя стоимость чашки кофе по сравнению с минувшим годом не изменилась — 140-200 рублей. В 2022 году в областной столице работало около 200 частных кофеен и более 225 кофеен самообслуживания, пишет РБК Тюмень.