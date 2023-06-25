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Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется настоящее лето

25 июня 2023, 05:22
Фото: 1MI

В Тюмени 25 июня температура воздуха днем опустится до +16 градусов

В Тюменской области сегодня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер до 14-18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит +15…+16.
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Тюмень

В понедельник также вероятны осадки и грозы. Днем столбики термометров покажут +15…+20, в ночные часы +4…+9, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, в отдельны районах усиление до 14 м/с.

Во вторник, 27 июня, существенно погода не поменяется: +4…+9 ночью и до +16…+21 в светлое время суток, ветер 7-12 м/с с порывами до 18 м/с, грозы и дожди.

По прогнозам метеорологов, дождливая погода сохранится в регионе до конца июня. 1 июля ожидается потепление до +23…+24. В воскресенье, 2 июля, к полудню воздух прогреется до +26…+27.

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