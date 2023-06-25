Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется настоящее лето

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В понедельник также вероятны осадки и грозы. Днем столбики термометров покажут +15…+20, в ночные часы +4…+9, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, в отдельны районах усиление до 14 м/с.
Во вторник, 27 июня, существенно погода не поменяется: +4…+9 ночью и до +16…+21 в светлое время суток, ветер 7-12 м/с с порывами до 18 м/с, грозы и дожди.
По прогнозам метеорологов, дождливая погода сохранится в регионе до конца июня. 1 июля ожидается потепление до +23…+24. В воскресенье, 2 июля, к полудню воздух прогреется до +26…+27.