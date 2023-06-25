Под Тюменью водитель-бесправник попал в ДТП во время полицейской погони

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:37
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, 39-летний «бесправник» не остановился по требованию наряда ДПС. Вследствие чего автоинспекторы начали его преследовать.
Во время гонки водитель не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии тюменец получил травмы, 23-летний пассажир не пострадал.
На водителя составлены четыре административных материала за нарушение ПДД, в том числе езду без прав, без документов, отсутствие полиса ОСАГО, а также за то, что не остановился по требованию автоинспекторов.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадали трое детей и их мать. Они были доставлены в больницу.