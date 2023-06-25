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Под Тюменью водитель-бесправник попал в ДТП во время полицейской погони

25 июня 2023, 05:31
Фото: 1MI

Под Тюменью водитель без прав попал в ДТП во время полицейской погони

Под Тюменью во время полицейской погони перевернулся водитель без прав. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в селе Канаш Нижнетавдинского района.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, 39-летний «бесправник» не остановился по требованию наряда ДПС. Вследствие чего автоинспекторы начали его преследовать.

Во время гонки водитель не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии тюменец получил травмы, 23-летний пассажир не пострадал.

На водителя составлены четыре административных материала за нарушение ПДД, в том числе езду без прав, без документов, отсутствие полиса ОСАГО, а также за то, что не остановился по требованию автоинспекторов.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадали трое детей и их мать. Они были доставлены в больницу.

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