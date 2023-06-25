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На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадали дети и их мама

25 июня 2023, 04:14
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали дети и их мама

Трое детей пострадали накануне в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 309 километре автодороги столкнулись Subaru Forester и Peugeot 407.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

В результате аварии пострадали пассажиры Peugeot — три дочери водителя, одной из которых нет 2 лет, и мама малышек. По данным ГИБДД, самая младшая дочь перевозилась без детского кресла. Дети и их мать госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.

Всего за сутки субботы в Тюменской области произошло 13 ДТП, травмы получили 20 человек.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на улице Московски тракт образовались километровая пробка из-за двух произошедших аварий.

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#Валентина Бурнашева#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Дети#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень
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