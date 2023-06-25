На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадали дети и их мама

В результате аварии пострадали пассажиры Peugeot — три дочери водителя, одной из которых нет 2 лет, и мама малышек. По данным ГИБДД, самая младшая дочь перевозилась без детского кресла. Дети и их мать госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.