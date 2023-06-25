На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадали дети и их мама

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В результате аварии пострадали пассажиры Peugeot — три дочери водителя, одной из которых нет 2 лет, и мама малышек. По данным ГИБДД, самая младшая дочь перевозилась без детского кресла. Дети и их мать госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.
Всего за сутки субботы в Тюменской области произошло 13 ДТП, травмы получили 20 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на улице Московски тракт образовались километровая пробка из-за двух произошедших аварий.