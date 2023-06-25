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Итоги недели: можно ездить в лес, чиновница убила себя, адвокат Бережного в розыске

25 июня 2023, 14:51
Фото: 1MI

Жителям Тюмени разрешили собирать грибы в лесу

С понедельника тюменцам наконец-то разрешат собирать грибы в лесу. Между тем на этой неделе тюменская чиновница покончила с собой из-за приговора суда, МВД объявило розыск адвоката убийцы ребенка Бережного. А в России 24 июня произошёл военный мятеж.

Противопожарный режим отменяют в Тюменской области с понедельника

Александр Моор подписал постановление, что с 26 июня в нашем регионе отменят особый противопожарный режим в связи с изменением погодных условий. Уже неделю в регионе идут дожди.

Особый противопожарный режим ввели в Тюменской области с 3 апреля текущего года. Местным жителям было запрещено посещать леса и разводить открытый огонь. С сегодняшнего дня тюменцы могут спокойно собирать грибы и ягоды в лесу, а вот жарить шашлыки там по-прежнему запрещается.

Можно жарить шашлыки? В Тюменской области отменен особый противопожарный режим
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Тюменская чиновница покончила с собой после обвинения в мошенничестве

Наталья Митриковская, сотрудница администрации Тюменского района, совершила самоубийство после приговора суда.

Исходя из материалов дела, Митриковская работала экономистом-сметчиком в МУП ЖКХ «Успенское» под руководством Андрея Богомолова. С ним она якобы вступила в преступный сговор, в результате которого оформляла договоры с администрацией Переваловского района на оказание услуг ЖКХ. Однако сами работы не выполнялись, а чиновники просто получали за них деньги. Богомолов сообщил, что таким способом они «заработали» 200 тысяч рублей, 25 тысяч рублей из них достались Митриковской.

Наталья с таким обвинением не согласилась и пояснила, что это месть за её отказ быть информатором. Однако суд ее заявление во внимание не принял, и лишь после самоубийства чиновницы Богомолов признался, что Митриковская не виновата, к тому же и сам он денег не получал. По его словам, ложное обвинение было связано с тем, что он испугался тюрьмы, поскольку у мужчины есть маленький ребёнок.

Процесс по данному делу продолжается.

Тюменская чиновница покончила с собой после приговора суда
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Тюменского экс-адвоката Бережного объявили в розыск

Бывшего адвоката Виталия Бережного Елену Шихову объявили в розыск. В качестве основания для розыска, указанного в документе на сайте МВД РФ, выступает статья УК РФ.

Напомним, Виталий Бережной совершил убийство и изнасилование 8-летней тюменки Насти Муравьевой. Однако, по его словам, он признался в этом под пытками. Недавно в Московском городском суде ему вынесли приговор в виде пожизненного заключения, однако адвокаты Береженого до сих пор пытаются его оспорить. Бережной все еще находится в СИЗО.

А Елена Шихова уехала из России в США осенью прошлого года. По ее словам, она была вынуждена так поступить из-за поступающих угроз, однако защищать Бережного адвокат продолжит.

МВД объявило в розыск адвоката Бережного
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В День молодежи в России произошёл военный мятеж

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Сергея Шойгу и Министерство Обороны РФ в ракетном ударе по тыловому лагерю его бойцов, дислоцированных на Донбассе. После этого вооруженные патрули атаковали Ростов-на-Дону и двинулись дальше.

Пресс-служба Минобороны РФ заявила, что это обвинение ложное. Владимир Путин назвал захват военных объектов ударом в спину. Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал президента в том, что мятежники должны понести наказание.

В результате переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин согласился освободить военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже. Поход на российскую столицу был остановлен, мятеж официально завершён.

В России произошел военный мятеж? ЧВК «Вагнер» захватило военные объекты в Ростове
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