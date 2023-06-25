Итоги недели: можно ездить в лес, чиновница убила себя, адвокат Бережного в розыске

Наталья с таким обвинением не согласилась и пояснила, что это месть за её отказ быть информатором. Однако суд ее заявление во внимание не принял, и лишь после самоубийства чиновницы Богомолов признался, что Митриковская не виновата, к тому же и сам он денег не получал. По его словам, ложное обвинение было связано с тем, что он испугался тюрьмы, поскольку у мужчины есть маленький ребёнок.