Хорошая примета: тюменцы публикуют в соцсетях фотографии двойной радуги

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
«Давайте на радугу полюбуемся, которую можно было наблюдать в небе над Тюменью. Радуги много не бывает», — отметили тюменцы.
Двойная радуга — это не частое, но очень красивое небесное явление. Оно происходит тогда, когда солнечный луч отражается от дождевых капель два раза. Считается, что двойная радуга — это хорошая примета, которая сулит добрые вести.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня температура воздуха не поднимется выше +14…+16. В течение дня вероятны дожди и грозы, сильный ветер до 18 м/с. Настоящее лето вернется в Тюмень только в июле — 2 июля синоптики обещают +26…+27.