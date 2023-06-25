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Хорошая примета: тюменцы публикуют в соцсетях фотографии двойной радуги

25 июня 2023, 07:01
Фото: Типичная Тюмень

Жители Тюмени в соцсетях публикуют фотографии двойной радуги

Жители Тюмени делятся в социальных сетях фотографиями двойной радуги. Необычное природное явление жители областной столицы наблюдали накануне вечером.
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Тюмень
Фото: Типичная Тюмень
«Давайте на радугу полюбуемся, которую можно было наблюдать в небе над Тюменью. Радуги много не бывает», — отметили тюменцы.
Фото: ЧС Тюмень

Двойная радуга — это не частое, но очень красивое небесное явление. Оно происходит тогда, когда солнечный луч отражается от дождевых капель два раза. Считается, что двойная радуга — это хорошая примета, которая сулит добрые вести.

Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня температура воздуха не поднимется выше +14…+16. В течение дня вероятны дожди и грозы, сильный ветер до 18 м/с. Настоящее лето вернется в Тюмень только в июле — 2 июля синоптики обещают +26…+27.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Природные явления#Погода в Тюмени#Погода
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