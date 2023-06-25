Ехала из города на дачу: под Тюменью насмерть сбили пешехода

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, под колесами Hyundai погиб 44-летний житель села Гусево. По предварительным данным, он переходил дорогу вне пешеходного перехода. Полученные травмы оказали смертельны. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.