Ехала из города на дачу: под Тюменью насмерть сбили пешехода

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, под колесами Hyundai погиб 44-летний житель села Гусево. По предварительным данным, он переходил дорогу вне пешеходного перехода. Полученные травмы оказали смертельны. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.
Водитель автомобиля, сбившего пешехода, 42-летняя жительница Тюмени, ехала из города на дачу в поселок Молодёжный. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей.