nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Изображение материала

Ехала из города на дачу: под Тюменью насмерть сбили пешехода

25 июня 2023, 10:52
Фото: ГИБДД

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень насмерть сбили пешехода

Под Тюменью насмерть сбили пешехода. Трагедия произошла на 310-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень.
Сюжет
ДТП

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, под колесами Hyundai погиб 44-летний житель села Гусево. По предварительным данным, он переходил дорогу вне пешеходного перехода. Полученные травмы оказали смертельны. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Водитель автомобиля, сбившего пешехода, 42-летняя жительница Тюмени, ехала из города на дачу в поселок Молодёжный. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

Читайте также:
На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадали дети и их мамаПод Тюменью водитель-бесправник попал в ДТП во время полицейской погони
#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
Конец мятежу. ЧВК «Вагнер» остановила поход на Москву и уезжает в Беларусь
Вчера, 20:46
Тюменским силовикам запретили уезжать из региона
Вчера, 15:12
«Съехали без объяснения причин»: штаб ЧВК «Вагнер» закрылся в Тюмени
Вчера, 12:43
Штормовой ветер и грозы: синоптики рассказали о погоде в Тюмени на ближайшие дни
Вчера, 12:16
Российские банки резко подняли курс евро и доллара. Сколько стоит валюта в Тюмени?
Вчера, 10:50
Московский тракт в Тюмени сковала километровая пробка. Что произошло?
Вчера, 10:15