Военный мятеж в России: тюменские политики выступили с речью

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Позицию Владимира Путина разделили главы городов и районов юга Тюменской области, председатели городской и областной дум, депутаты, губернатор региона.
«Полностью поддерживаю позицию верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, который назвал захват военных объектов предательством и ударом в спину. Все, кто осознанно встал на путь предательства понесут неминуемое наказание», — сообщил Александр Моор.
Аналогичную точку зрения высказали глава администрации Тюмени Руслан Кухарук и Максим Афанасьев.
«Абсолютно поддерживаю нашего губернатора Александра Викторовича Моора в его позиции за Президента РФ Владимира Владимировича Путина! Абсолютно согласен, что захват военных объектов — это предательство, которое невозможно ничем оправдать», — сообщил Максим Афанасьев в своем тг-канале.
Депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин в соцсети призвал поддержать военное руководство страны и верховного главнокомандующего.
«Нужно поддержать военное руководство страны и лично президента в данной ситуации. Мы неоднократно говорили, что непосредственное руководство армией должно выполняться Министерством обороны и Генштабом», — заявил Вершинин.
В свою очередь председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев выразил надежду на подавление провокации и единство народа.
«Будем уверены, что эта провокация будет подавлена в нашей стране и мы будем едины», — заявил Чеботарев.
Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов назвал мятеж Пригожина отступничеством от своего народа и отметил, что людей, участвующие в вооруженном мятеже, нужно судить по всей строгости закона.
Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов отметил, что сейчас главная задача — сплотиться вокруг президента и самым жестким образом противостоять этой данной измене. Аналогичное мнение высказали член штаба ОНФ в Тюменской области Евгений Захаров, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. Заболотный также напомнил, что сила России в единстве и вере.
Сенатор от Тюменской области, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов подчеркнул, что вооруженный мятеж Пригожина — это пример того, как непомерные гордыня и амбиции могут затмить разум и моментально превратить человека из героя в преступника и предателя.
Полномочный представитель президента Владимир Якушев, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня для страны нет ничего важнее победы.
«Достичь ее можно только одним способом: через единство. Идти на поводу у чьих-то непомерных амбиций, поддаваться на провокации — значит предать всех, кто пожертвовал своими жизнями ради общего дела, ради победы. Это значит предать Россию и ее граждан», — заявил Якушев.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по тыловому лагерю бойцов ЧВК «Вагнер». В свою очередь в ведомстве назвали данное заявление провокацией. ФСБ России возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье УК РФ «Вооруженный мятеж».