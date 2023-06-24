Военный мятеж в России: тюменские политики выступили с речью

Сенатор от Тюменской области, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов подчеркнул, что вооруженный мятеж Пригожина — это пример того, как непомерные гордыня и амбиции могут затмить разум и моментально превратить человека из героя в преступника и предателя.