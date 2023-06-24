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Военный мятеж в России: тюменские политики выступили с речью

24 июня 2023, 11:54
Фото: 1MI

Военный мятеж в России: тюменские политики выступили с речью

Представители политической элиты Тюменской области высказали слова поддержки в адрес президента России Владимира Путина после обращения к жителям страны в связи с мятежом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Сюжет
Тюмень

Позицию Владимира Путина разделили главы городов и районов юга Тюменской области, председатели городской и областной дум, депутаты, губернатор региона.

«Полностью поддерживаю позицию верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, который назвал захват военных объектов предательством и ударом в спину. Все, кто осознанно встал на путь предательства понесут неминуемое наказание», — сообщил Александр Моор.

Аналогичную точку зрения высказали глава администрации Тюмени Руслан Кухарук и Максим Афанасьев.

«Абсолютно поддерживаю нашего губернатора Александра Викторовича Моора в его позиции за Президента РФ Владимира Владимировича Путина! Абсолютно согласен, что захват военных объектов — это предательство, которое невозможно ничем оправдать», — сообщил Максим Афанасьев в своем тг-канале.

Депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин в соцсети призвал поддержать военное руководство страны и верховного главнокомандующего.

«Нужно поддержать военное руководство страны и лично президента в данной ситуации. Мы неоднократно говорили, что непосредственное руководство армией должно выполняться Министерством обороны и Генштабом», — заявил Вершинин.

В свою очередь председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев выразил надежду на подавление провокации и единство народа.

«Будем уверены, что эта провокация будет подавлена в нашей стране и мы будем едины», — заявил Чеботарев.

Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов назвал мятеж Пригожина отступничеством от своего народа и отметил, что людей, участвующие в вооруженном мятеже, нужно судить по всей строгости закона.

Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов отметил, что сейчас главная задача — сплотиться вокруг президента и самым жестким образом противостоять этой данной измене. Аналогичное мнение высказали член штаба ОНФ в Тюменской области Евгений Захаров, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. Заболотный также напомнил, что сила России в единстве и вере.

Сенатор от Тюменской области, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов подчеркнул, что вооруженный мятеж Пригожина — это пример того, как непомерные гордыня и амбиции могут затмить разум и моментально превратить человека из героя в преступника и предателя.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня для страны нет ничего важнее победы.

«Достичь ее можно только одним способом: через единство. Идти на поводу у чьих-то непомерных амбиций, поддаваться на провокации — значит предать всех, кто пожертвовал своими жизнями ради общего дела, ради победы. Это значит предать Россию и ее граждан», — заявил Якушев.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по тыловому лагерю бойцов ЧВК «Вагнер». В свою очередь в ведомстве назвали данное заявление провокацией. ФСБ России возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье УК РФ «Вооруженный мятеж».

В России произошел военный мятеж? ЧВК «Вагнер» захватило военные объекты в Ростове
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