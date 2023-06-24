В Тюмени задержали беглого преступника из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.
Дмитрий был приговорен к принудительным работом. Наказание он отбывал на участке центра при ИК-4. Мужчина мог свободно передвигаться по городу.
Вечером 22 июня он не вернулся в исправительный центр. К поискам беглеца подключилась полиция. Осужденного нашли в гостях у друзей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени суд отменил обвинительный приговор учителю из Омутинского района, признанному виновным в педофилии. Дело будут рассматривать с нуля. В настоящее время педагог находится на лечении в психиатрической больнице.