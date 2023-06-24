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В Тюмени задержали беглого преступника из Нижнего Тагила

24 июня 2023, 11:10
Фото: 1MI

В Тюмени поймали беглого преступника из Нижнего Тагила

В Тюмени задержали сбежавшего из исправительной колонии осуждённого за кражу и мошенничество 30-летнего Дмитрия Лаптева из Нижнего Тагила.
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Тюмень

Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

Дмитрий был приговорен к принудительным работом. Наказание он отбывал на участке центра при ИК-4. Мужчина мог свободно передвигаться по городу.

Вечером 22 июня он не вернулся в исправительный центр. К поискам беглеца подключилась полиция. Осужденного нашли в гостях у друзей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени суд отменил обвинительный приговор учителю из Омутинского района, признанному виновным в педофилии. Дело будут рассматривать с нуля. В настоящее время педагог находится на лечении в психиатрической больнице.

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