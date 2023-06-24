В России произошел военный мятеж? ЧВК «Вагнер» захватило военные объекты в Ростове

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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Updated Сегодня, 05:47
Это произошло после того, как он обвинил Минобороны России и Сергея Шойгу лично в ракетном ударе по тыловому лагерю бойцов ЧВК «Вагнер», дислоцированных на Донбассе.
Вечером 23 июня в близком к ЧВК «Вагнер» Telegram-канале было опубликовано видео с последствиями якобы имевшего места обстрела, в результате которого, как утверждает Пригожин, «погибло огромное количество бойцов».
«Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие и найти решение, как мы будем дальше защищать свою страну, но… они не успокоились. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей», — сказал глава вооруженного формирования в аудиосообщении.
Далее Совет командиров ЧВК «Вагнер» заявил, что «те, кто нанесли удар по тыловым лагерям частной военной компании „будут наказаны“, пишут Новые Известия.
В свою очередь пресс-служба Минобороны заявила, что все распространяемые в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям компании не соответствуют действительности и являются провокацией.
Напомним, во время штурма Бахмута Пригожин неоднократно обвинял руководство Минобороны, требуя усиленных поставок снарядов и поддержки его частей со стороны подразделений российской армии. После освобождения Бахмута (Артемовска) отряды «Вагнера» отошли на переформирование в тыл. Вскоре министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, по которому с 1 июля 2023 года бойцы всех неармейских формирований обязаны подписать контракты с Минобороны, после чего Пригожин выразил свое несогласие с этим документом.
О том, что президент России Владимир Путин знает о происходящем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, «принимаются все необходимые меры» в связи с ситуацией.
Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований:
В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, пишет РИА Новости.
В Уголовном кодексе России есть статья 279 «Вооруженный мятеж». Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации — наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
«Действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — отмечено в заявлении Генпрокуратуры РФ.
Между тем, сам Пригожин заявил, что действия ЧВК «Вагнер» «не являются военным переворотом» и «никак не мешают войскам».
В Москве на фоне с ситуацией вокруг «ЧВК Вагнер» начали усиливать безопасность. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, сообщает ТАСС.
На трассе Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону выставлены блокпосты. Движение по трассе М-4 в Ростовской области, где, предположительно, находится тыловой лагерь частной военной компании, перекрыто. На постах на выезде из Ростова-на-Дону разворачивают транспорт, автомобилистов направляют обратно в город. Помимо этого наблюдается усиление на постах полиции.
В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план «Крепость», пишет Baza. Сотрудники подняты по тревоге. План «Крепость» подразумевает под собой экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также он предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.
«Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван», — сказал один из собеседников 161.ru в правоохранительных органах.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Об этом он сообщил в своем в Telegram-канале.
Также он заявил о том, что в городе отменены все массовые мероприятия, запланированные в рамках празднования Дня молодежи.
Сам Пригожин в тг-канале заявил, что под контролем ЧВК находятся все военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром.
«Самолеты для боевой работы уходят штатно, санитарные борта тоже. Проблем нет. Мы взяли под контроль аэродром для того, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам», — сообщил Пригожин в видеосообщении.
Генерал армии Сергей Суровикин сегодня ночью выступил с обращением к бойцам ЧВК «Вагнер».
«Необходимо сложить оружие и вернуться в места дислокации, решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного главнокомандующего», — подчеркнул он.
В свою очередь ФСБ призвала вагнеровцев, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию.