В России произошел военный мятеж? ЧВК «Вагнер» захватило военные объекты в Ростове

Напомним, во время штурма Бахмута Пригожин неоднократно обвинял руководство Минобороны, требуя усиленных поставок снарядов и поддержки его частей со стороны подразделений российской армии. После освобождения Бахмута (Артемовска) отряды «Вагнера» отошли на переформирование в тыл. Вскоре министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, по которому с 1 июля 2023 года бойцы всех неармейских формирований обязаны подписать контракты с Минобороны, после чего Пригожин выразил свое несогласие с этим документом.