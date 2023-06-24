Тюменским силовикам запретили уезжать из региона

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Данная мера принята вследствие сложившейся ситуации, связанной с действиями ЧВК «Вагнер».
«Тюменских силовиков привели в состояние повышенной готовности: они должны вернуться к работе по первому требованию начальства, даже если находятся в отпуске. Меры связаны с обстановкой на юге страны», — сообщил источник Ура.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прекратил работу штаб ЧВК «Вагнер». Сотрудники штаба еще накануне собрали все вещи и съехали без объяснения причин. Они работали на базе спортивно-развлекательного центра «5 элемент».