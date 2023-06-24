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Тюменским силовикам запретили уезжать из региона

24 июня 2023, 15:12
Фото: 1MI

Тюменским силовикам запретили выезжать за пределы региона

Сотрудникам управления внутренних дел Тюменской области запретили покидать пределы региона.
Сюжет
Тюмень

Данная мера принята вследствие сложившейся ситуации, связанной с действиями ЧВК «Вагнер».

«Тюменских силовиков привели в состояние повышенной готовности: они должны вернуться к работе по первому требованию начальства, даже если находятся в отпуске. Меры связаны с обстановкой на юге страны», — сообщил источник Ура.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прекратил работу штаб ЧВК «Вагнер». Сотрудники штаба еще накануне собрали все вещи и съехали без объяснения причин. Они работали на базе спортивно-развлекательного центра «5 элемент».

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