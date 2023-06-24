Тюменским силовикам запретили уезжать из региона

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прекратил работу штаб ЧВК «Вагнер». Сотрудники штаба еще накануне собрали все вещи и съехали без объяснения причин. Они работали на базе спортивно-развлекательного центра «5 элемент».