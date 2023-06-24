Штормовой ветер и грозы: синоптики рассказали о погоде в Тюмени на ближайшие дни

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В понедельник, 26 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут грозы. В ночные часы термометры покажут +4…+9, днем до +15…+20. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.
Во вторник, 27 июня, существенно погода не изменится — синоптики обещают в регионе кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в этот день составит +9…+21.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня ожидаются ливневые дожди. По прогнозам метеорологов, в областной столице выпадет более 7 мм осадков.