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Штормовой ветер и грозы: синоптики рассказали о погоде в Тюмени на ближайшие дни

24 июня 2023, 12:16
Фото: 1MI

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

На юг Тюменской области в воскресенье, 25 июня, обрушатся дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с. По данным, Тюменского ЦГМС, температура воздуха ночью составит +4…+9, днем 15…+20.
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Тюмень

В понедельник, 26 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут грозы. В ночные часы термометры покажут +4…+9, днем до +15…+20. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Во вторник, 27 июня, существенно погода не изменится — синоптики обещают в регионе кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в этот день составит +9…+21.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня ожидаются ливневые дожди. По прогнозам метеорологов, в областной столице выпадет более 7 мм осадков.

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