Штат Ярковской больницы пополнится молодыми врачами

«Ребята очень радуют, — рассказывает заведующая отделением, врач-терапевт Наталья Скомолдинова. — В нашем отделении 50 коек, в том числе есть койки для паллиативных больных. Пациенты в большей степени возрастные, а им, мы знаем, нужен особый уход и внимание. Студенты учатся всему: начиная с азов сестринского ухода, учатся ставить инъекции, участвуют в уходе и кормлении пациентов. Потом перенимают опыт врачей: присутствуют на обходах, проводят опрос, собирают анамнез, и т. д. Этих ребят отличают ответственность, целеустремленность, энергичность. Они аккуратны, берутся за любую работу. Мы будем очень рады возвращению ребят уже молодыми врачами в наш коллектив!».