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Posted 24 июня 12:53

Published 24 июня 12:53

Modified Сегодня, 02:19

Updated Сегодня, 02:19

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Штат Ярковской больницы пополнится молодыми врачами

24 июня 2023, 12:53
Фото: 1MI
В терапевтическом отделении Ярковской больницы проходят практику студенты Тюменского государственного Медуниверситета. После получения диплома молодые специалисты вернуться сюда работать уже на постоянной основе, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«Ребята очень радуют, — рассказывает заведующая отделением, врач-терапевт Наталья Скомолдинова. — В нашем отделении 50 коек, в том числе есть койки для паллиативных больных. Пациенты в большей степени возрастные, а им, мы знаем, нужен особый уход и внимание. Студенты учатся всему: начиная с азов сестринского ухода, учатся ставить инъекции, участвуют в уходе и кормлении пациентов. Потом перенимают опыт врачей: присутствуют на обходах, проводят опрос, собирают анамнез, и т. д. Этих ребят отличают ответственность, целеустремленность, энергичность. Они аккуратны, берутся за любую работу. Мы будем очень рады возвращению ребят уже молодыми врачами в наш коллектив!».

Данир Медиков — будущий врач-хирург. Диана Токмакова — будущий врач-судмедэксперт. Анастасия Леоненко и Владислав Ошкуков — будущие травматологи. Их не пугает работа в сельской местности, наоборот, они осознанно выбрали Ярковский район и подкрепили свой выбор целевым обучением. А это значит, что после окончания университета молодых специалистов будут ждать подготовленные рабочие места и, конечно же, свои наставники.

В этом году договоры на целевое обучение составили восемь абитуриентов по специализациям лечебного дела и педиатрии.

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