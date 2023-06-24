«Съехали без объяснения причин»: штаб ЧВК «Вагнер» закрылся в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России обстреле лагеря бойцов ЧВК «Вагнер». В ведомстве назвали данное заявление провокацией. ФСБ России возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье УК РФ «Вооруженный мятеж». По поводу сложившийся ситуации сегодня с обращением к жителям России выступил президент Владимир Путин.