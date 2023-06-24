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«Съехали без объяснения причин»: штаб ЧВК «Вагнер» закрылся в Тюмени

24 июня 2023, 12:43
Фото: 1MI

В Тюмени закрылся штаб ЧВК «Вагнер»

В Тюмени закрылся штаб ЧВК «Вагнер», ранее располагавшийся в спортивно-развлекательном центре «5 элемент». По словам работников учреждения, штаб прекратил свою работу в пятницу, 23 июня.
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Тюмень
«Представители ЧВК „Вагнер“ вчера собрали все вещи и съехали без объяснения каких-либо причин. Обысков не было в клубе, работаем в штатном режиме», — рассказали «Нашему Городу» сотрудники развлекательного центра.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России обстреле лагеря бойцов ЧВК «Вагнер». В ведомстве назвали данное заявление провокацией. ФСБ России возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье УК РФ «Вооруженный мятеж». По поводу сложившийся ситуации сегодня с обращением к жителям России выступил президент Владимир Путин.

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