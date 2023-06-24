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Руслан Кухарук: «В Тюмени ситуация под контролем»

24 июня 2023, 10:01
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук: «В городе ситуация под контролем»

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук также как и губернатор области Александр Моор поддерживает позицию президента России Владимира Путина.
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Тюмень
«Полностью поддерживаю позицию верховного главнокомандующего, однозначно назвавшего захват военных объектов предательством и ударом в спину. В то время, когда наша страна ведёт борьбу за свой суверенитет, нам важно не поддаваться панике, проявлять единство в действиях», — заявил Кухарук в своем тг-канале.

По его словам, в настоящее время ситуация в областной столице находится под контролем. В городе проходят все запланированные мероприятия в рамках празднования Дня молодежи.

«Уважаемые тюменцы, если у вас возникают вопросы, то вы всегда можете проинформировать меня и специалистов администрации города через сообщения в официальных группах в мессенджерах. Мы постоянно на связи», — заверил Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ростовской, Воронежской, Липецкой областях в целях безопасности отменены все массовые мероприятия. Дополнительные меры антитеррористического характера введены также в Москве, Московской области.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#СВО#Тюмень#Руслан Кухарук#Тюменская область
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