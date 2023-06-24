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Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

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Путин выступит с обращением к россиянам

24 июня 2023, 05:58
Фото: Кремлин.ру

Путин готовится выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит сегодня с обращением к жителям страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что ФСБ завела уголовное дело после призыва главы ЧВК «Вагнер» Пригожина к вооруженному мятежу. Это произошло после того, как он обвинил Минобороны в ракетном ударе по ЧВК «Вагнер». Минобороны назвало его слова провокацией.

В настоящее время в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях усилены меры безопасности. Отменены все запланированные массовые мероприятия. Гражданам не рекомендуют выезжать на трассу М-4 «Дон».

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