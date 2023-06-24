Путин выступит с обращением к россиянам

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Ранее «Наш Город» писал, что ФСБ завела уголовное дело после призыва главы ЧВК «Вагнер» Пригожина к вооруженному мятежу. Это произошло после того, как он обвинил Минобороны в ракетном ударе по ЧВК «Вагнер». Минобороны назвало его слова провокацией.
В настоящее время в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях усилены меры безопасности. Отменены все запланированные массовые мероприятия. Гражданам не рекомендуют выезжать на трассу М-4 «Дон».