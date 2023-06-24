Путин выступит с обращением к россиянам

Ранее «Наш Город» писал, что ФСБ завела уголовное дело после призыва главы ЧВК «Вагнер» Пригожина к вооруженному мятежу. Это произошло после того, как он обвинил Минобороны в ракетном ударе по ЧВК «Вагнер». Минобороны назвало его слова провокацией.