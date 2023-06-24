На дорогах Тюмени проходят рейды детской безопасности

В этом году автоинспекторы выявили более 5 тысяч нарушений правил перевозки детей. Каждый инспектор не только контролирует, перевозится ребенок правильно или нет, но и объясняет, как правильно пристегнуть ребенка в удерживающем устройстве и разместить автокресло в автомобиле.