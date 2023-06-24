На дорогах Тюмени проходят рейды детской безопасности

Posted 24 июня 12:20
Published 24 июня 12:20
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
Аварийность с участием детей-пассажиров в этом году не снижается. С начала года произошло 57 ДТП с участием юных пассажиров, 1 ребенок погиб, 75 детей ранены.
В этом году автоинспекторы выявили более 5 тысяч нарушений правил перевозки детей. Каждый инспектор не только контролирует, перевозится ребенок правильно или нет, но и объясняет, как правильно пристегнуть ребенка в удерживающем устройстве и разместить автокресло в автомобиле.
Тренинги по безопасности юных пассажиров пройдут в Тюмени 1 июля, на площади стадиона «Геолог», в ходе мероприятия #ТЮМЕНьсГИБДД, которое из-за погодных условий переносится с 24 июня на 1 июля. Начало тренингов и других мастер-классов — в 14 часов, полет вертолета над стадионом — 16 часов.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.