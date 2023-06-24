Мятеж Пригожина: что произошло к 23 часам

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Полки продуктовых магазинов Ростова-на-Дону пустеют, соответствующие фотографии появляются в telegram-каналах. Однако, как сообщает издание «Новые известия», никакого дефицита товаров в настоящее время нет. Это подтверждают фотоснимки, сделанные местными корреспондентами.
Многие автобусные маршруты в Ростове-на-Дону отменили. Губернатор Василий Голубев призвал местных жителей не покидать город, сообщает издание «Новые известия». Глава региона рассказал, что сегодня ночью по автодороге ехала колонна военной техники. Он попросил население временно не передвигаться по автомобильным трассам. Что касается вокзалов в Ростове, в настоящее время они загружены не более чем на 50%.
Колонны с техникой ЧВК «Вагнер» заметили в городе Елец. К настоящему моменту они уже прошли через город и продолжают движение по региону. Данный факт подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артаманов, сообщает издание «РИА Новости».
Мэр российской столицы Сергей Собянин в связи со сложной обстановкой в стране объявил 26 июня нерабочим днем. Работать в этот день продолжат только органы власти, а также предприятия непрерывного производственного цикла, городские службы и предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщает издание «РБК Тюмень».
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» ращворачмвает свои колонны и уходит обратно, сообщает издание «Коммерсантъ». По его словам, они не пролили ни единой капли крови наших бойцов, и приняли решение уйти из опасений за жизни россиян.
Наша страна за всю историю своего существования не в первый раз сталкивается с попыткой вооружённого мятежа. Стоит вспомнить августовский путч 1991 года, который закончился победой сторонников демократии, противостояние Верховного совета и президента, в котором победил последний при поддержке российской армии. Крушение монархии и гражданская война стали причиной целой серии мятежей: Корниловский мятеж, мятежи «красных военачальников». Исходя из истории, победа в них осталась за теми, кто проявил решительность и смог привлечь на свою сторону различные социальные слои и социальные страты.