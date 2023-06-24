Мятеж Пригожина: что произошло к 23 часам

Наша страна за всю историю своего существования не в первый раз сталкивается с попыткой вооружённого мятежа. Стоит вспомнить августовский путч 1991 года, который закончился победой сторонников демократии, противостояние Верховного совета и президента, в котором победил последний при поддержке российской армии. Крушение монархии и гражданская война стали причиной целой серии мятежей: Корниловский мятеж, мятежи «красных военачальников». Исходя из истории, победа в них осталась за теми, кто проявил решительность и смог привлечь на свою сторону различные социальные слои и социальные страты.