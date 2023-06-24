Московский тракт в Тюмени сковала километровая пробка. Что произошло?

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени до 22:00 в связи с празднованием Дня молодежи будут закрыты три участка улиц Береговой — от Щербакова до Поперечной, Красноармейской — от Береговой до Большой Заречной, Поперечной — от Береговой до Большой Заречной.