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Московский тракт в Тюмени сковала километровая пробка. Что произошло?

24 июня 2023, 10:15
Фото: 2 ГИС

Московский тракт в Тюмени сковала километровая пробка

В километровую пробку попали сегодня тюменские водители на улице Московский тракт. Здесь произошло два дорожно-транспортных происшествия — в районе ДНТ «Тополя» и на пересечении с окружной дорогой.
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Тюмень

Кроме того, из-за ремонтных работ движение затруднено по улице Закалужской, по улице Мельникайте затор растянулся на участке от Валерии Гнаровской до 50 лет ВЛКСМ. Затруднено также движение на Салаирском тракте — в районе базы отдыха «Верхний бор».

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени до 22:00 в связи с празднованием Дня молодежи будут закрыты три участка улиц Береговой — от Щербакова до Поперечной, Красноармейской — от Береговой до Большой Заречной, Поперечной — от Береговой до Большой Заречной.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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