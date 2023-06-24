Московский тракт в Тюмени сковала километровая пробка. Что произошло?

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Кроме того, из-за ремонтных работ движение затруднено по улице Закалужской, по улице Мельникайте затор растянулся на участке от Валерии Гнаровской до 50 лет ВЛКСМ. Затруднено также движение на Салаирском тракте — в районе базы отдыха «Верхний бор».
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени до 22:00 в связи с празднованием Дня молодежи будут закрыты три участка улиц Береговой — от Щербакова до Поперечной, Красноармейской — от Береговой до Большой Заречной, Поперечной — от Береговой до Большой Заречной.