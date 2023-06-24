Конец мятежу. ЧВК «Вагнер» остановила поход на Москву и уезжает в Беларусь

Лукашенко был привлечен президентом России Владимиром Путиным в качестве переговорщика с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, стало известно вечером 24 июня. Последний, напомним, в пятницу обвинил министерство обороны РФ в противодействии его компании, а с утра 24 июня занял военные объекты в Ростове-на-Дону и выдвинулся к Москве. К вечеру ЧВК «Вагнер» удалось пройти Воронежскую и часть Липецкой области. После переговоров с Лукашенко Пригожин согласился остановить продвижение к Москве в 200 км от столицы и вывести войска с захваченных территорий.