Конец мятежу. ЧВК «Вагнер» остановила поход на Москву и уезжает в Беларусь

Posted Сегодня, 20:46
Published Сегодня, 20:46
Modified Сегодня, 20:48
Updated Сегодня, 20:48
В результате проведенных президентом Беларуси Александром Лукашенко переговоров бизнесмен Евгений Пригожин согласился остановить свой поход на Москву, освободить военные объекты, занятые в Ростове-на-Дону и Воронеже. Мятеж 24 июня в России официально завершился.
Лукашенко был привлечен президентом России Владимиром Путиным в качестве переговорщика с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, стало известно вечером 24 июня. Последний, напомним, в пятницу обвинил министерство обороны РФ в противодействии его компании, а с утра 24 июня занял военные объекты в Ростове-на-Дону и выдвинулся к Москве. К вечеру ЧВК «Вагнер» удалось пройти Воронежскую и часть Липецкой области. После переговоров с Лукашенко Пригожин согласился остановить продвижение к Москве в 200 км от столицы и вывести войска с захваченных территорий.
Сейчас ЧВК «Вагнер» уходит из Ростова-на-Дону, пишет RostovGazeta. Компанию провожают аплодисментами.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Пригожин и его бойцы смогут беспрепятственно выехать в Беларусь. Лукашенко сам предложил себя в качестве посредника, цитирует Пескова ТАСС.
Кроме того, уголовное дело против Пригожина прекращено. Бойцы ЧВК «Вагнер», не участвовавшие в мятеже, смогут подписать контракты с министерством обороны РФ и вернуться на боевые позиции. Участвовавших в мятеже преследовать не будут. Ситуация с мятежом не повлияет на ход спецоперации в Украине.
Что касается требований, озвученный Пригожиным, то Песков не знает, будут ли они выполнены: кадровые перестановки в Минобороны являются прерогативой президента РФ. О каких-либо изменениях по теме доверия Путина министру обороны Пескову неизвестно.